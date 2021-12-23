برامج لجرعات تنشيطية سنوية لفئات معينة .. الصحة: توقعات بتحقيق مناعة عالمية بحلول منتصف 2022

الرياض ـ البلاد

أوضح وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع الصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، أن الدراسات والتقديرات تشير إلى أنه مع تلقيح عدد كبير من المواطنين عالميًا يُتوقع أن تكون هناك مناعة مجتمعية عالمية بحلول منتصف العام 2022.

وأضاف عسيري، خلال مساحة لوزارة الصحة بثت أمس على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه حتى ذلك الآن فالمجتمع بحاجة لجرعات تنشيطية بعد ثلاثة أشهر من الجرعة الثانية، مشيراً إلى أن الجرعات التنشيطية لكورونا تشبه إلى حد كبير لقاح الإنفلونزا الذي يُعطى سنويًا.

وأشار إلى أنه بعد تحقيق هذه المناعة، لن تكون هناك حاجة لتكرار الجرعات، وقد يُكتفى بإعطاء جرعات تنشيطية (كل عام أو عامين أو ثلاثة) من اللقاح لفئات معينة من الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بآثار خطيرة جراء الفيروس.

وشدد عسيري على ضرورة إعطاء اللقاح للأطفال من سن 5-11 سنة، مؤكداً أنه آمن لهذه الفئة العمرية، وذلك بعد إعلان وزارة الصحة أمس الشروع في تطعيمهم بمراكز اللقاحات.

كما أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة أمس تضمنت، تسجيل 252 حالة مؤكدة وتعافي 109 حالات، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 30 حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 551462 حالة، وعدد حالات التعافي 540393 حالة، وفيما يخص الوفيات، سُجِّلت حالتَا وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8867 حالة – رحمهم الله -.

ونصحت “الصحة” الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس “كورونا”.

من ناحية دعا مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام المواطنين لتلقي الجرعة المعززة من لقاح كورونا، بعد 3 شهور من تلقي الجرعة الثانية.

وكشف المستشفى، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، عن 3 أسباب تجعل الشخص حريص على تلقي الجرعة التنشيطية من اللقاح؛ حيث تساهم فيرفع المناعة للوقاية من العدوى 25 ضعفًا في مواجهة متحور أوميكرون ، الحد من الأعراض الخفيفة والمتوسطة في حال الإصابة بنسبة عالية تتجاوز 70% ، الحماية من حالات التنويم في المستشفيات والوفاة بنسب عالية.

إلى ذلك أعلن مركز الإحصاء الخليجي أنَّ عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون اقتربت من 92 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة الشفاء من الفيروس في السعودية 98%.

ذكر المركز عبر حسابه على «تويتر» أنَّه وفقًا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الاول الثلاثاء فإنَّ إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ (2,540,877) إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ (2,511,202) حالة، وإجمالي حالات الوفاة (19,606) حالة.

وأشار المركز إلى أنَّ إجمالي اللقاحات المعطاة بدول الخليج بلغ (91,931,895).