انطلاق بطولة العرب للخيول العربية الأصيلة بمشاركة 321 جوادا

وأكد علي العلي، مالك مربط العرب، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العرب لجمال الخيول العربية الأصيلة، خلال المؤتمر الصحفي: ” في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان، لقيت الخيل والفروسية اهتماما غير محدود، وتوفر لهما كل دعم ممكن، وهو ما شجع الملاك والمهتمين على مواصلة تطوير تلك الرياضة التراثية المهمة، وإطلاق البطولات الخاصة بجمال الخيل العربية الأصيلة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية”. من جانبه، قال بندر مقري، الرئيس التنفيذي لشركة “وقت الأبطال للترفيه”، المنظمة للمهرجان:” إن مهرجان “عِراب” يعد أحد أهم الأحداث في مجال الفروسية، حيث يشتمل على العديد من الأنشطة الثقافية والترفيهية العائلية، ويوفر المتعة، والثقافة وروعة الترفيه، ويحتوي على العديد من الأنشطة والفعاليات العروض ذات الصلة”. بدوره، أشار ثامر الرجيب مربط العرب مدير البطولة إلى أن اللجنة المنظمة للبطولة استكملت جميع النواحي الفنية والتنظيمية والتحكيمية لها، في إطار الضوابط والشروط التي تنظم إقامة مسابقات الخيل العربية الأصيلة بالمملكة، ووفقا للأنظمة الدولية المحددة لهذه البطولات، وحسب أنظمة وقوانين، واعتماد المؤتمر الأوروبي لمنظمات الجواد العربي “ايكاهو”، وأوضح أن ملاك الخيل العربية الأصيلة سيتنافسون على جوائز مالية تقدر بأكثر من 700 ألف ريال سعودي، طوال أيام البطولة ضمن فعاليات المهرجان، والذي يعمل على دعم التراث السعودي العريق في مجال الفروسية لنشره عالمياً، وتعزيز مكانة الخيل العربية الأصيلة والفريدة على مختلف الأصعدة المحلية والأقليمية والعالمية. وفي الختام، بين عمران السويلم- مجموعة السويلم المشرف العام على مهرجان “عِراب” أن المهرجان يأتي في إطار تحقيق أهداف “رؤية المملكة 2030″، من خلال تمكين القطاع الخاص من المساهمة في مجال دعم الفروسية والترفيه، وصناعة فرص وظيفية جديدة، وتعزيز فرص زيادة ممارسي رياضات الخيل والفروسية في المملكة، وتأسيس معايير عالمية لاستضافة البطولات، ونقل الخبرات العالمية للسوق المحلية، وإيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص. جدول فعاليات البطولة: اليوم الأول الخميس 23 ديسمبر 2021 الساعة 3:30 مساء المهرات عمر سنة (أ، ب، ج، د)

المهرات عمر سنتين(أ،ب)

المهرات عمر 3 سنوات اليوم الثاني الجمعة 24 ديسمبر 2021 الساعة 3:30مساء الأفراس عمر 4 – 6 سنوات (أ،ب)

الأفراس عمر 7 – 9 سنوات

الأفراس عمر 10 سنوات وما فوق

الأمهر عمر سنة (أ،ب،ج) اليوم الثالث السبت 25 ديسمبر 2021 الساعة 3:30 مساء الأمهر عمر سنتين(أ، ب)

الأمهر عمر 3 سنوات

الأفحل عمر 4 – 6 سنوات (أ، ب)

الأفحل عمر 7 – 9 سنوات

الأفحل عمر 10 سنوات. اليوم الرابع الأحد 26 ديسمبر 2021 الساعة 3:30 مساء بطولة المهرات عمر سنة

بطولة المهرات

بطولة الأفراس

بطولة الأمهر عمر سنة

بطولة الأمهر

بطولة الفحول