المملكة تستضيف مؤتمر الأمناء العامين في الاتحادات المحلية والإقليمية

الرياض : البلاد

تستضيف المملكة خلال الفترة من 15-13 يناير المقبل مؤتمر الأمناء العامين في الاتحادات المحلية والإقليمية، وذلك على هامش كأس السوبر الإسباني التي تستضيفها العاصمة الرياض.

وتعد هذه المرة الأولى التي يقام فيها المؤتمر خارج العاصمة الماليزية كوالالمبور -مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم- والذي يشهد مشاركة عدد من أفضل الخبراء بكرة القدم في آسيا والعالم.

من جانبه أكد الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم أن استضافة المملكة لمؤتمر الأمناء العامين في الاتحادات المحلية والإقليمية 2022 يعكس المكانة التي وصلت لها المملكة على مستوى احتضان أكبر المناسبات الرياضية في السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم سخرت الإمكانيات لاستضافة المؤتمر وإظهاره بالشكل الذي يعكس صورة المملكة على غرار الفعاليات الرياضية الأخيرة التي أحدثت صدى عالمياً واسعاً.