المحليات

المملكة تستضيف مؤتمر الأمناء العامين في الاتحادات المحلية والإقليمية

صحيفة البلادaccess_time19 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      23 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

تستضيف المملكة خلال الفترة من 15-13 يناير المقبل مؤتمر الأمناء العامين في الاتحادات المحلية والإقليمية، وذلك على هامش كأس السوبر الإسباني التي تستضيفها العاصمة الرياض.

وتعد هذه المرة الأولى التي يقام فيها المؤتمر خارج العاصمة الماليزية كوالالمبور -مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم- والذي يشهد مشاركة عدد من أفضل الخبراء بكرة القدم في آسيا والعالم.

من جانبه أكد الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم أن استضافة المملكة لمؤتمر الأمناء العامين في الاتحادات المحلية والإقليمية 2022 يعكس المكانة التي وصلت لها المملكة على مستوى احتضان أكبر المناسبات الرياضية في السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم سخرت الإمكانيات لاستضافة المؤتمر وإظهاره بالشكل الذي يعكس صورة المملكة على غرار الفعاليات الرياضية الأخيرة التي أحدثت صدى عالمياً واسعاً.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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