الفيصل يستقبل القنصل اليمني وأمين« التعاون الإسلامي»

جدة- البلاد

استقبل الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة أمس، القنصل العام للجمهورية اليمنية علوي بافقيه. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل في مقر الإمارة بجدة ، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، بمناسبة توليه مهام عمله.

وهنّأ سموه حسين طه بمناسبة تعيينه، سائلاً الله له التوفيق في مهام عمله، مؤكدًا أهمية دور المنظمة في دعم وتطوير العمل الإسلامي المشترك.

من جهته أعرب الأمين عن تثمينه للدعم الكبير الذي تقدمه المملكة، دولة المقر، للمنظمة لتؤدي أعمالها على أكمل وجه.