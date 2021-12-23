الجوزاء وحزام المجرة تُزيّن سماء الشتاء

جدة : البلاد

تتزيّن سماء الوطن العربي مساء اليوم، والليالي الشتوية المُقبلة بكوكبة نجوم الجوزاء أو الجبار أورايون، إلى جانب حزام مجرة درب التبانة خلفها، في وقت مُبكر من المساء باتجاه الأفق الشرقي.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة ” ونظراً لسطوع نجوم الجوزاء فيُمكن رؤيتها من داخل المدن بالعين المجردة، أما بالنسبة لحزام درب التبانة فهناك حاجة لموقع مظلم لرؤيته”، مفيداً أن نجوم الجوزاء تُعد واحدة من أسهل المجموعات النجمية التي يُمكن تمييزها من خلال النجوم الثلاثة وعلى جانبيها نجمين ساطعين، أحدُهُما هو النجم الأحمر منكب الجوزاء، والآخر نجم مشرق، أزرق أبيض يسمى رجل الجوزاء.

وأضاف المهندس أبو زاهرة” ولأن كوكبة الجوزاء موجودة في الليالي الطويلة في ديسمبر ويناير في النصف الشمالي للكرة الأرضية، فدائماً تُربط بفصل الشتاء، وهي أيضاً نقطة انطلاق رائعة للعثور على حزام درب التبانة، فإذا كان الراصد في موقع مظلم فيُمكن رؤية حزام درب التبانه بالعين المجردة حيث يمتد بالقرب من النجم الأحمر منكب الجوزاء” .