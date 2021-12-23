التحالف يعطي مهلة 6 ساعات لإخراج الأسلحة من ملعب الثورة الرياضي بصنعاء

البلاد : متابعات

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عن منح مليشيا الحوثي، مهلة 6 ساعات لإخراج الأسلحة من ملعب الثورة الرياضي بصنعاء.

وقالت قوات التحالف، اليوم الخميس: “نعطي مهلة 6 ساعات لإخراج الأسلحة وإعادة العين المدني لحالته الطبيعية”، وفقاً لوكالة أنباء السعودية “واس”.

وتابعت: “على الحوثيين إخراج الأسلحة من ملعب الثورة الرياضي بصنعاء.. والمهلة تبدأ من الساعة 2000 محلي بتوقيت صنعاء”.

وأكدت قوات التحالف، أنه سيتم إسقاط الحماية عن الملعب، إذا لم ينصاع الحوثيون لأحكام القانون الدولي الإنساني.

وألمحت قوات التحالف، إلى أن إسقاط الحماية سيبنى على نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني.