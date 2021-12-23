الإقتصاد

التجارة” تراقب وتضبط كافة السلع والمنتجات المخالفة للفطرة السليمة

صحيفة البلادaccess_time19 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      23 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أكدت وزارة التجارة أنها تراقب وتضبط المخالفات التجارية في جميع الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأوضحت الوزارة أن الفرق الرقابية في جميع مناطق المملكة تضبط المنشآت التجارية في حال عرض سلع أو منتجات تحتوي على شعارات أو كتابات أو ألوان أو صور أو رموز مخالفة للفطرة السليمة والآداب العامة وتوقع الجزاءات المقررة نظاماً مع مصادرة المنتجات المخالفة .
وتؤكد الوزارة استمرار فرقها الرقابية في أداء مهماتها للتحقق من نظامية أعمال المنشآت التجارية وامتثالها للأنظمة.
وتدعو وزارة التجارة عموم المستهلكين إلى التعاون معها والإبلاغ عن مثل هذه المخالفات لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”.​
ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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