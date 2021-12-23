البحرية الأميركية تضبط أسلحة موجهة من إيران إلى الحوثيين

البلاد : أ ف ب

ضبطت البحرية الأميركية في مياه الخليج شحنة أسلحة على متن سفينة صيد مصدرها إيران ويُعتقد أنّها كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي في اليمن الغارق في الحرب، حسبما أفاد بيان ليل الأربعاء الخميس.

وتتألف الشحنة بحسب بيان الاسطول الخامس الأميركي، من نحو 1400 رشاش من طراز “ايه كيه-47” وأكثر من 226 ألف طلقة ذخيرة. وقد جرت العملية في شمال بحر العرب في 20 كانون الاول/ديسمبر.

وقالت البحرية إنّ سفنها عثرت على الأسلحة “أثناء عملية تفتيش أجراها أفراد من خفر السواحل الأميركي، وتم نقل الأسلحة والذخيرة غير المشروعة في وقت لاحق إلى مدمّرة (…) حيث يُنتظر التخلص منها نهائيا”.

وحددت البحرية مصدر السفينة إيران. وقد عبرت المياه الدولية على طول طريق “يُستخدم تاريخيا لتهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى الحوثيين في اليمن”، وفقا للبيان الأميركي.

وعرّف طاقم السفينة المكون من خمسة أفراد عن أنفسهم بأنهم يمنيون وسيُعادون إلى اليمن. وقرّرت القوات البحرية الأميركية أن السفينة “تشكل خطرًا على الملاحة والشحن التجاري وأغرقتها”.