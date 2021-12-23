أخبار موجزة

تقدير مكافحة المخدرات

نجران- البلاد

نوّه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران بالجهود التي تقوم بها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأدوار المقدرة لحماية شباب وأبناء الوطن من شرور المخدرات. جاء ذلك خلال لقائه بالمدير العام لمكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني وعدد من منسوبي الإدارة العامة.وعبّر سموه عن تقديره لدور رجال مكافحة المخدرات ، وجهود المشاركة في الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، مثمناً حرص ومتابعة سمو وزير الداخلية، والدعم الذي تحظى به المديرية فيما يخدم المصلحة العامة.



مبادرة المهندس الصناعي

الدمام – البلاد

رعى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، حفل تخريج 130 مهندساً ومهندسةً بالدفعة الأولى لمبادرة «المهندس الصناعي المعتمد»، في دار «اليوم» للصحافة والطباعة والنشر بالدمام والتي نفذها مركز اليوم للتدريب؛ بالتعاون مع المركز الدولي للتعلم بجامعة ولاية ميزوري الأمريكية.وأكد سموه أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأهم وهذا ما توليه قيادة هذه البلاد – أيدها الله – من أهمية بالغة للتعليم لتأهيل شباب وفتيات الوطن الذين نراهم يتميزون في المجالات المختلفة ويسهمون في بناء الوطن وتقدمه.



اليوم العالمي للعربية

‎الباحة- الباحة

رعى الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، حفل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة باليوم العالمي للغة العربية، بحضور وكيل إمارة المنطقة عبدالمنعم بن ياسين الشهري, وذلك بمسرح مبنى الإدارة الرئيس بالباحة. وصاحب الحفل المعد بهذه المناسبة العديد من الفقرات والعديد من الكلمات والقصائد الشعرية والعروض المسرحية قدمها طلاب وطالبات تعليم المنطقة، ومعرضًا فنيًا حوى استعراضًا لجهود وبرامج الإدارة لتفعيل المناسبة، وعددًا من اللوحات الفنية والإبداعية التي شارك بها الطلاب والطالبات.

مدينة وعد الشمال

طريف- البلاد

تفقّد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية أمس, شركة معادن وعد الشمال للفوسفات.وكان في استقبال سموه الرئيس التنفيذي لمعادن عبدالعزيز عسكر الحربي وعدد من القيادات في الشركة.واستهل جولته التفقدية بالوقوف على مبنى الإدارة لشركة “معادن” وعد الشمال للفوسفات, والتقى بمجموعة من موظفي الشركة, مستمعاً لشروحات موسعة عن القدرات والكفاءات البشرية في المركز وإمكاناته الفنية. كما شاهد سموه عرضاً مرئياً وثائقياً عن شركة وعد الشمال، وعرضاً آخر عن تقدم وتطور الأعمال بالشركة، وتضمّن العرض أهم برامج التدريب والتوظيف لاستقطاب وتطوير الشباب السعودي.