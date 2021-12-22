وزير الشؤون الإسلامية يدشّن مبادرة “تعظيم بيوت الله “

تبوك : البلاد

دشّن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمنطقة تبوك اليوم، مبادرة “تعظيم بيوت الله” وأعمال فريق “تكاتف” التطوعي النسائي التي ينفذها فرع الوزارة بالمنطقة، بحضور عدد من وكلاء الوزارة والأمين العام لفروع الوزارة ومدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك .

جاء ذلك في مستهل زيارته لمقر فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة تبوك، حيث عقد اجتماعاً بمديري إدارات المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظات بمنطقة تبوك فرع الوزارة تفقد الاحتياجات واستمع لشرح وافٍ عن المشاريع والبرامج التي ينفذها الفرع .

عقب ذلك تجول معاليه على مرافق الفرع ومكاتب الإدارات والأقسام، والتقى بالموظفين واطلع على أعمالهم ، بعدها قام بتدشين مبادرة ” تعظيم بيوت الله ” التي تعنى بالمساجد وتعزيز دور المجتمع بالحفاظ على المساجد، ومرافقها ، وتنزيه وتعظيم بيوت الله، وخلق روح التعاون بين أفراد المجتمع، كما قام معاليه بإطلاق أعمال فريق تكاتف التطوعي النسائي بالمنطقة ، والذي يهدف إلى العناية بالبرامج الدعوية النسائية ، وإدارة الحشود ، والمشاركة في فعاليات ومناسبات الوزارة والأيام العالمية على مستوى المنطقة .

وأثنى معالي وزير الشؤون الإسلامية على إطلاق المبادرتين، مشيداً بما تضمنته من برامج وأنشطة تهدف إلى العناية ببيوت الله والدعوة وفق منهج الوسطية والاعتدال، مؤكداً أهمية إطلاق المبادرات التي تحقق رسالة الوزارة وأهدافها العامة وفق رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة، ومواكبة للرؤية الطموحة.

وبين معاليه أن هذه الجولة تأتي في إطار التوجيهات السامية الكريمة من القيادة الرشيدة المتمثلة بخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- اللذين يؤكدان أهمية قيام المسؤولين بجولات تفقدية لمقار الجهات التابعة لهم في مختلف مناطق المملكة ؛ للاطلاع على سير العمل وتطويره، والنهوض به.

واختتم معاليه حديثه بالإشادة بما رآه من عمل متقن ودؤوب يقوم به منسوبو فرع الوزارة بالمنطقة ، لتحقيق رسالة الوزارة ، مبيناً أن الفروع هي أذرع الوزارة في تنفيذ أعمالها وبرامجها المختلفة لتحقيق التطلعات .