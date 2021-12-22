الإقتصاد

“هيئة الاتصالات” تطلق خدمة التجوال المحلي في قرى وهجر منطقتي مكة والباحة

صحيفة البلادaccess_time18 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      22 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المرحلة الخامسة من خدمة التجوال المحلي، والتي ستغطي 5737 قرية وهجرة بمنطقتي مكة المكرمة والباحة، وذلك عقب إطلاق الخدمة في مناطق عسير والرياض والقصيم، والشرقية والحدود الشمالية والجوف والمدينة المنورة وحائل وتبوك في مراحلها السابقة.

وأوضحت الهيئة أن المرحلة الخامسة لخدمة التجوال المحلي تستهدف 4801 قرية وهجرة في منطقة مكة المكرمة، و 936 قرية وهجرة في منطقة الباحة، لافتةً إلى أن المرحلة الخامسة تأتي ضمن خطط مجدولة لإكمال تنفيذ خدمة التجوال المحلي في كافة القرى والهجر بمختلف مناطق المملكة بنهاية العام الميلادي الجاري، عقب توقيع الاتفاقيات التجارية بين شركة الاتصالات السعودية stc)) وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) في نهاية أغسطس الماضي.

وتسعى “هيئة الاتصالات” من خلال خدمة التجوال المحلي إلى تمكين مقدمي الخدمة من الاستفادة من شبكات الاتصالات الخاصة بمقدمي الخدمة الآخرين لتلبية متطلبات المستفيدين من خلالها، ودعم وصول مقدمي الخدمة لأكبر عدد من المستخدمين، بما يضمن زيادة عدد الخيارات المتاحة؛ ورفع مستوى المنافسة والارتقاء بجودة الخدمة وتحسين تجربة المستخدم من جهة، ودعم تمكين التحول الرقمي في قرى وهجر المملكة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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