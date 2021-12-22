مختص: أشجار الأراك في عسير تواجه خطر التصحر

أبها ـ البلاد

قال المهتم بزراعة شجرة الأراك المنتجة للسواك مقبول حكمي، إن أشجار الأراك الموجودة في محافظة تهامة بمنطقة عسير تواجه خطر التصحر. وأوضح حكمي ، أن أشجار “الأراك” تتعرض للزوال بسبب الرعي الجائر، والبحث عن السواك في جذورها من أشخاص غير مختصين، وشجرة “البرسوبس” التي بدأت تستوطن في مناطق شجر الأراك وتقضي عليها، مبيناً أن جذورها تمتد لعشرات الأمتار وتقوم بسحب كميات المياه الموجودة.

وأضاف أن شجرة “البرسوبس” لا يمكن الاستفادة منها في الرعي أو أي نشاط آخر، بينما شجرة “الأراك” لها مئات السنين وتعتبر مصدراً للرعي، وغطاءً نباتياً مثبتاً للكثبان الرملية، إلى جانب إنتاجها للسواك.

يذكر أن شجرة الأراك المعمرة التي تُسمى علمياً باسم “سالفادورا بيرسيكا” أو شجرة الأسنان تتميز بأنها دائمة الخضرة وتنتمي إلى الفصيلة الآراكية، وطيبة الرائحة، ولا يزيد ارتفاعها عن أربعة أمتار، وأوراقها خضراء بيضاويّة الشكل تخلو من الشّوك، بينما أزهارها صفراء مخضرّة، وأغصانها غضّة تتدلّى للأسفل، وجذورها تكون عميقة وممتدة لمسافات كبيرة تحت الأرض.

ويتم استخراج السّواك من جذور شجر الأراك التي يبلغ عمرها السّنتين أو الثّلاث، وهي عبارة عن ألياف كثيفة وناعمة، وتشبه الفرشاة ويتم استخدامها عن طريق قطع رأس المسواك، وإزالة القشرة الخارجيّة للجزء المراد استخدامه منه باستخدام المقصّ أو السّكّين وترطيبه قليلاً لاستخدامه في السواك.