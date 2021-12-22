الرياضة فروسية حائل تقيم حفلها الثامن بمساهمة ملاك الخيل

حائل- خالد الحامد أقام ميدان فروسية حائل حفل سباقه الثامن لموسم سباقات العام الحالي، عبر 6 أشواط؛ خُصص الأول للدرجة المبتدئة، والثاني مفتوح الدرجات 2018، فيما خصص الثالث مفتوح الدرجات، أما الرابع فخصص من الدرجة الأولى حتى الثالثة، وجاء الخامس مفتوح الدرجات 2019، والشوط السادس مفتوح الدرجات أفراس. وحققت الفرس “فيا” المركز الأول للمالك والمدرب ماجد أحمد المرشدي والخيال نواف الفيروز. ونال الشوط الثاني الجواد «شوكان»، للمالك فهد محمد التميمي والمدرب حمود محمد البقعاوي والمدرب عبدالعزيز الموسى، فيما انتزع صدارة الشوط الثالث «الهذب» للمالك ماجد صلال العكيرش والمدرب محمد عويد الشمري بالخيال محمد الفهيد. وخطف الجواد «ثويني» للمالك محمد فهد التميمي والمدرب عبدالله فهد التميمي والخيال إياد الطريسي، المركز الأول في الشوط الرابع، فيما فازت بكأس الشوط الخامس الفرس «شقراء حائل»، للمالك اسطبل الحمدانيات والمدرب سالم سليمان الفهد والخيال البراء المحيميدي. وحصدت الفرس «سحاب وسديم» الشوط السادس للمالك والمدرب شالح مطني الشمري بالخيال عبدالعزيز الصائغ.