رياضيو الغربية يطلقون مبادرة” لا للتعصب الرياضي”

متابعة-حمودالزهراني
أطلق عضو شرف نادي الوحدة بمكة المكرمة المستشار فريد عمر سنان مبادرة تحت شعار” لا للتعصب الرياضي” للعمل على نبذ التعصب الرياضي، مؤكدا أننا نعيش في مجتمع متماسك تحت راية” لا إله إلا الله محمد رسول الله” وفي ظل حكومة رشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – مشيرا إلى أن كافة الأندية الرياضية في وطننا الحبيب يجتمعون من أجل المنتخبات الوطنية في كافة الألعاب الرياضية.
وأوضح “سنان ” أن هدف الجميع رفع العلم السعودي في كافة المحافل الرياضية العربية والآسيوية والعالمية. جاء ذلك خلال كلمته في الحفل الذي أقامه بحضور نخبة من التربويين والأكاديميين والرياضيين والإعلاميين ووجهاء المجتمع بمكة المكرمة وجدة ، و رئيس رابطة مشجعي نادي الوحدة بمكة المكرمة عاطي الموركي ، ورابطة مشجعي النادي الأهلي سعود برقاوي ، وعدد كبير من رؤساء ولاعبي نادي الوحدة السابقين.