الرياضة خزينة الهلال تنتعش بعقود الشراكات الجديدة

الرياض- محمد الجليحي

أعلن نادي الهلال عن توقيع عقد رعاية جديد مع شركة wolf head agency للتسويق الإبداعي لمدة (عام) واحد للنادي لتكون الشركة مسؤولة عن تنفيذ الخطط الاستراتيجية التسويقية لنادي الهلال. وقال رئيس نادي الهلال فهد بن نافل: ” نعمل في نادي الهلال في كل يوم لتحقيق مستهدفاتنا كمجلس إدارة برفع العوائد المادية للنادي من خلال خلق فرص استثمارية وإبرام عقود رعايات يكون أثرها على النادي في مختلف المجالات، وبهذا العقد يكون الهلال أكثر ناد سعودي يحصل على رعايات وشراكات بمبلغ يتجاوز (200) مليون ريال سنوياً.