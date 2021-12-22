مؤتمر الألكسو للغة العربية والتواصل الحضاري يبحث موضوع التعليم الافتراضي

البلاد : متابعات

بدأت في مقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ” الألكسو” بالعاصمة التونسية اليوم، أعمال مؤتمر الألكسو الدولي للغة العربية والتواصل الحضاري، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية، وبمشاركة عدد من الخبراء والأكاديميين والشعراء.

وأكّد المدير العام للألكسو محمد ولد أعمر في كلمته، أنه أمام اللغة العربية اليوم فرصه حتى تستعيد تألقها الحضاري وتسترجع مكانتها كاملة لمساعدة مستخدميها على الإسهام في الإنتاج المعرفي والعلمي والتكنولوجي وتمكين مجتمعاتهم من التقدم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار ولد أعمر إلى أن اللغة العربية لغة تواصل حضاري وثقافة وفلسفة وعلوم وفنون، وبها أبدع الأدباء والعلماء والرحالة والمكتشفون، وأسهموا في تمرير المعارف العقلية والمضامين الثقافية إلى الإنسانية جمعاء، كما كانت لغة الاقتصاد والتجارة والمعاملات المالية والإدارية، ولذلك وجب تطويرها والمحافظة عليها.

ويبحث المؤتمر على مدى يومين عددًا من المحاور من بينها، إشكالات التواصل الحضاري والتحديات المفروضة على اللغة العربية، دور التواصل الحضاري في تطوير اللغة العربية وتنميتها، و التحديات التكنولوجية التي يفرضها التواصل الحضاري، إضافة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي والمعالجة الآلية ورقمنة اللغة العربية لتعزيز التواصل الحضاري والثقافي.

كما يبحث المؤتمر موضوع التعليم الافتراضي ودعم قدرات اللغة العربية على التواصل .