اعتماد البوابة الموحدة للمشتركين بالغرف التجارية

البلاد : متابعات

اعتمد اتحاد الغرف السعودية بوابة موحدة للمشتركين بالغرف التجارية، بالتزامن مع نظام الغرف التجارية، وإعداد دراسات اقتصادية حول قضايا القطاع الخاص، ما يسهم في تذليل التحديات وازدهار الأعمال.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الغرف السعودية الـ114، الذي عُقِد باستضافة غرفة تبوك، برئاسة رئيس اتحاد الغرف السعودية رئيس الغرفة التجارية بالرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان، وبمشاركة رؤساء الغرف التجارية بالمملكة.

وناقش الاجتماع جملة من القضايا التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ‏فضلاً عن مناقشة موازنة الاتحاد للعام 2022م.