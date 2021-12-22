الإقتصاد

اعتماد البوابة الموحدة للمشتركين بالغرف التجارية

صحيفة البلادaccess_time18 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      22 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

اعتمد اتحاد الغرف السعودية بوابة موحدة للمشتركين بالغرف التجارية، بالتزامن مع نظام الغرف التجارية، وإعداد دراسات اقتصادية حول قضايا القطاع الخاص، ما يسهم في تذليل التحديات وازدهار الأعمال.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الغرف السعودية الـ114، الذي عُقِد باستضافة غرفة تبوك، برئاسة رئيس اتحاد الغرف السعودية رئيس الغرفة التجارية بالرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان، وبمشاركة رؤساء الغرف التجارية بالمملكة.

وناقش الاجتماع جملة من القضايا التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ‏فضلاً عن مناقشة موازنة الاتحاد للعام 2022م.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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