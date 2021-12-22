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اتفاقية لاعتماد سبعة برامج أكاديمية بجامعة المستقبل

صحيفة البلادaccess_time18 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      22 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

بريدة : البلاد

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب -ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد” اليوم- اتفاقية لاعتماد سبعة برامج أكاديمية لجامعة المستقبل، وذلك بمقر الجامعة في مدينة بريدة.

وقّع الاتفاقية من جانب الجامعة رئيس الجامعة المكلف الدكتور محمد بن صالح الشتيوي، ومن جانب الهيئة المدير التنفيذي المكلّف للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد” الدكتور صالح بن علي الغامدي.

وشملت الاتفاقية اعتماد (7) برامج هي: ( إدارة الأعمال، وهندسة الحاسب، والحقوق، وعلوم الحاسب، واللغة الإنجليزية، والهندسة الصناعية، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات ).

وتعمل الهيئة -وفق رسالتها وأهدافها وبالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية- للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد البرامجي للجامعات.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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