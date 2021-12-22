اتفاقية لاعتماد سبعة برامج أكاديمية بجامعة المستقبل

بريدة : البلاد

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب -ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد” اليوم- اتفاقية لاعتماد سبعة برامج أكاديمية لجامعة المستقبل، وذلك بمقر الجامعة في مدينة بريدة.

وقّع الاتفاقية من جانب الجامعة رئيس الجامعة المكلف الدكتور محمد بن صالح الشتيوي، ومن جانب الهيئة المدير التنفيذي المكلّف للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد” الدكتور صالح بن علي الغامدي.

وشملت الاتفاقية اعتماد (7) برامج هي: ( إدارة الأعمال، وهندسة الحاسب، والحقوق، وعلوم الحاسب، واللغة الإنجليزية، والهندسة الصناعية، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات ).

وتعمل الهيئة -وفق رسالتها وأهدافها وبالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية- للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد البرامجي للجامعات.