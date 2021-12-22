أمير الباحة يرعى حفل تعليم المنطقة باليوم العالمي للغة العربية

الباحة : البلاد

رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم, حفل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة باليوم العالمي للغة العربية، بحضور وكيل إمارة المنطقة عبدالمنعم بن ياسين الشهري, وذلك بمسرح مبنى الإدارة الرئيس بالباحة.

وأكد مدير عام التعليم الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني في كلمته خلال الحفل أهمية تعلُّم العربية، وتدريب النشء على ممارستها وإتقانها؛ باعتبارها هوية ووطنًا، وثقافة تستوجب العناية والاهتمام، مثمنًا عناية القيادة الرشيدة -حفظهم الله- باللغة العربية، والحفاظ على الهوية العربية الإسلامية، واهتمامها باللغة العربية وحرصها على تعزيز ثقافتها وتمثليها وحضورها دوليًّا.

ونوّه باهتمام وحرص سمو أمير المنطقة على دعم ورعاية برامج وفعاليات الإدارة ولوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ دعمه لإرساء تعلمها وإتقانها علمًا وممارسة داخل قاعات الصف عبر إقرار برامج ومشرعات ومسابقات وزارية تعزز من مفهومها، وتحفِّز الطلبة على تعليمها، ولوكيل إمارة المنطقة حضوره وتشريفه حفل الإدارة.

وأوضح الدكتور الزهراني أن اللغة العربية تُعد علمًا وحضارة، ولها دور عظيم في تحقيق التواصل الحضاري قديمًا وحديثًا من خلال الترجمة منها وإليها بما يجسد شعار المناسبة لهذا العام “اللغة العربية والتواصل الحضاري”، مؤكدًا أن العربية كانت ومازالت وعاءً لنقل العلوم وحضارة الأمة الإسلامية إلى مختلف الشعوب.

وصاحب الحفل المعد بهذه المناسبة العديد من الفقرات العديد من الكلمات والقصائد الشعرية والعروض المسرحية قدمها طلاب وطالبات تعليم المنطقة، ومعرضًا فنيًا حوى استعراضًا لجهود وبرامج الإدارة لتفعيل المناسبة، وعددًا من اللوحات الفنية والإبداعية التي شارك بها الطلاب