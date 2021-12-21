732 ألف زائر يشهدون ختام مهرجان ميدل بيست

البلاد ـ خالد بن مرضاح

اختتم مهرجان “ميدل بيست” الموسيقي، ضمن موسم الرياض، فعالياته أمس، بحضور وصل إلى أكثر من 732 ألف زائر، خلال 4 أيام فقط.وكشف رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أن عدد الحضور لمهرجان مدل بيست بلغ أمس (الأحد) 152 ألف زائر، ليصبح إجمالي حضور المهرجان منذ افتتاحه في 16 ديسمبر الجاري 732 ألفًا. وقالت اللجنة المنظمة للمهرجان، إن عدد زوار اليوم الأول بلغ 188 ألف زائر، فيما سجل اليوم الثاني 217 ألف زائر والثالث 174 ألف زائر. ويعد ميدل بيست أضخم مهرجان موسيقي في منطقة الشرق الأوسط، حيث شارك في إحياء حفلاته أكثر من 200 فنان عربي وعالمي، فضلاً عن عدد من المواهب المحلية والعالمية.

وشهدت الأيام الأربعة الماضية إقامة حفلات لعدد من ألمع الفنانين السعوديين والعرب، مثل راشد الماجد وماجد المهندس وإليسا ومحمد حماقي ووائل كفوري وعمرو دياب ونانسي عجرم وأصالة وتامر حسني.

واستقبل المهرجان زواره من داخل وخارج المملكة، مقدماً لهم باقة متنوعة من العروض الفنية والترفيهية والمعارض المحلية، إضافةً إلى المطاعم المتميزة وعربات الطعام “فود ترك”.