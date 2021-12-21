49.8 % مشاركة السعوديين في سوق العمل

جدة – البلاد

استقر معدل البطالة لإجمالي السكان في سن العمل (السعوديين وغير السعوديين 15 سنة فأكثر) بلغ 6.6 % في الربع الثالث من العام الحالي ، فيما بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة 61.2 % في الربع الثالث من عام 2021، أعلى بمقدار 0.4 نقطة مئوية من 60.8 % في الربع السابق.

وأظهرت تقديرات مسح القوى العاملة الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء، أن معدل البطالة للسعوديين سجل 11.3% ، فيما بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة 49.8%، بارتفاع طفيف بمقدار 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2021.

وأظهر المسح ارتفاع معدل مشاركة الإناث السعوديات في القوى العاملة إلى 34.1% في الربع الثالث من 2021، مقارنة بالربع السابق، بزيادة قدرها 1.7 نقطة مئوية.

كما انخفض معدل البطالة بين السعوديات بمقدار 0.4 نقطة مئوية ليصل إلى 21.9% ، وبين الذكور السعوديين في الربع الثالث من 2021، مقارنة بالربع السابق.

ومؤخرا كشف المرصد الوطني للعمل أن عدد المشتركين السعوديين في القطاع الخاص وفقاً لبيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بلغ في الربع الثالث من العام الحالي 1.826.875 مشتركاً من إجمالي المشتركين، بنسبة ارتفاع بلغت 3.41% بينهم 65.06% من الذكور، و34.94% إناث.

وقادت استراتيجية عمل الصندوق، إلى تطوير وتنسيق الجهود وتعزيزها مع الشركاء في منشآت القطاع الخاص لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية في سوق العمل، علاوة على استحداث برامج جديدة ونوعية تتواكب مع احتياج ومتطلبات سوق العمل، إلى جانب قرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مجال توطين عدة مهن وأنشطة اقتصادية في سوق العمل.

ودخلت قرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية حيز التنفيذ بشأن تطبيق توطين الأنشطة والمهن العقارية ودور العرض السينمائي لتوفير فرص عمل جديدة محفزة ومنتجة، ومنح استثناء لبعض التخصصات الفنية والمساندة، على ألا يتجاوز عدد العمالة الوافدة المستثناة 15 % من مجموع العاملين في المنشأة.