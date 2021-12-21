22 متحدثاً يشاركون في مؤتمر “آفاق ومستقبل القطاع العقاري2”

الرياض : البلاد

يشارك 22 متحدثاً من مختلف الجهات المختصة ذات العلاقة بالشأن العقاري الأربعاء المقبل في مؤتمر ومعرض “آفاق ومستقبل القطاع العقاري الثاني”، الذي تنظمه الهيئة العامة للعقار برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل خلال الفترة من 29 – 31 ديسمبر، وذلك في القاعة الكبرى للمؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

ويناقش المتحدثون المستجدات التشريعية والتنظيمية والتقنية العقارية واستشراف آفاق ومستقبل القطاع العقاري في المملكة، ما يعزز التكامل بين الجهات المختصة ويسهم في تنظيم القطاع العقاري وتطويره ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه.

يذكر أن الهيئة العامة للعقار خصصت موقعًا إلكترونيًا للتسجيل وحضور المهتمين من المستثمرين والمطورين العقاريون، وأصحاب الاختصاص في الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، ومنشآت الوساطة العقارية، ومقدمي الخدمات العقارية، والمهتمين بالشأن العقاري، كما ستُنقَل الجلسات افتراضيًا من خلال الموقع الإلكتروني للمؤتمر.