الدولية

وفاة سفير إيران لدى الحوثيين جراء إصابته بكورونا

صحيفة البلادaccess_time17 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      21 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، صباح اليوم الثلاثاء، وفاة سفيرها لدى مليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء حسن ايرلو، بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، جاء ذلك بعد أيام من مغادرته العاصمة صنعاء إلى إيران لغرض العلاج.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، خطيب زاده، وفاة إيرلو “الذي كان أيضًا من المحاربين القدامى في الحرب وتعرض للكيمياوي، أصيب بكورونا في مكان مهمته”، بحسب تعبيره.

وكان إيرلو غادر قبل 3 أيام مطار صنعاء الدولي على متن طائرة عسكرية عراقية بعد موافقة تحالف دعم الشرعية في اليمن لأسباب إنسانية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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