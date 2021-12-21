وفاة سفير إيران لدى الحوثيين جراء إصابته بكورونا

البلاد : متابعات

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، صباح اليوم الثلاثاء، وفاة سفيرها لدى مليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء حسن ايرلو، بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، جاء ذلك بعد أيام من مغادرته العاصمة صنعاء إلى إيران لغرض العلاج.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، خطيب زاده، وفاة إيرلو “الذي كان أيضًا من المحاربين القدامى في الحرب وتعرض للكيمياوي، أصيب بكورونا في مكان مهمته”، بحسب تعبيره.

وكان إيرلو غادر قبل 3 أيام مطار صنعاء الدولي على متن طائرة عسكرية عراقية بعد موافقة تحالف دعم الشرعية في اليمن لأسباب إنسانية.