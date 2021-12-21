وزير الإعلام اليمني: إيران عادت تستجدي الوساطات لمجرد إخلاء ايرلوا

البلاد : متابعات

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني اليوم (الثلاثاء) أن ميليشيا الحوثي مكنت سفير إيران من القرار العسكري والسياسي في اليمن.

ونشر وزير الإعلام اليمني سلسلة تغريدات في حسابه الرسمي قال فيها إن” النظام الإيراني دفع بالضابط في فيلق القدس حسن ايرلوا حاكما عسكريا بصلاحيات مطلقة في العاصمة المختطفة #صنعاء، ايذانا بمرحلة جديدة من التدخل انتقلت فيها طهران للواجهة في إدارة التصعيد السياسي واجهاض الحلول السلمية للازمة، وقيادة العمليات العسكرية ميدانيا في مأرب والبيضاء وشبوة”.

وأضاف الأرياني “احتفت مليشيا الحوثي بحسن ايرلوا، واستقبلته بالسجاد الأحمر، ومكنته طيلة فترة تواجده في صنعاء من قرارها السياسي والعسكري “السلم، الحرب” ليمارس خلالها طقوس الحاكم الفعلي، الذي يتصدر الاحتفالات، يزور المؤسسات، يتفقد الأوضاع، لتكشف للعالم انقيادها وتبعيتها العمياء للنظام الإيراني”.

واختتم الأرياني تغريداته بـ “بعد عام من وصول ايرلوا حاكم عسكري تبخر مشروع طهران في اليمن على صخرة استبسال وصمود مأرب، وعادت تستجدي الوساطات لمجرد اجلاءه، بعد ان مرغ اليمنيون بدعم من التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية أنفها في التراب.. أما ايرلوا الذي اختبر باس اليمنيين، فلا هو عاد مشيا على قدميه كما دخلها ولا هو ذاق تمر مأرب”.