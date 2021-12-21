نخبة من شركات الشاي الكينية يزورون مصنع باعشن

جدة – خاص

في اطار تطوير العلاقات وتبادل الخبرات في مجال صناعة الشاي، قام مجلس الشاي ووكالة تنمية الشاي الكيني مع نخبة من شركات الشاي الكينية وممثلي من سفارة جمهورية كينيا بالمملكة العربية السعودية بزيارة لمصنع شركة أحمد محمد صالح باعشن وشركاه للشاي في مدينة جدة، والذي يعتبر اكبر مصنع لتعبئة الشاي بالمملكة.

وحضر الوفد برئاسة رئيس المجلس التنفيذي لمجلس الشاي الكيني السيدة بيريس واتاو موديدا، ورؤساء ومدراء من وكالة تنمية الشاي الكينية، كما رافق الوفد مستشارين و خبراء من وزارة الزراعة الكينية، وقد كان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة الشركة الأستاذ أسامة أحمد أبوبكر باعشن، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ أحمد عبدالقادر باعشن، والرئيس التنفيذي للشركة المهندس أحمد عمر منشي، حيث تم مرافقة الوفد الكيني في جولة للتعريف بالمصنع ومختبر الشاي الخاص بالشركة الفريد من نوعه في المملكة، وقد استعرض كلًا من الطرفين فرص التعاون المستقبلية في مجال الشاي، والتسهيلات الممكنة للشراكة التي تقدمها الحكومة الكينية للمستثمرين في سوق الشاي الكيني، حيث أشاد الوفد بالمعايير الدقيقة المعمول بها في المختبر لضمان اختيار افضل منتجات الشاي و التأكد من جودة الطعم و النكهة في منتجاتها المقدمة للمستهلكين . كما ابدى الوفد اعجابه بمراحل التعبئة داخل المصنع والخطوات المعتمدة في خطوط الإنتاج لضمان سلامة المنتجات و تعبئتها و تغليفها بشكل محكم لتصل للمستهلكين بجودة عالية.

ويشتهر مصنع باعشن بإنتاج وتعبئة شاي ربيع وشاي أبو جبل والتي تعتبر من العلامات العريقة والرائدة في المملكة في مجال الشاي منذ عام 1920م.