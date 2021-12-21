مقتل إرهابيين في غارة للجيش العراقي

بغداد – البلاد

أعلنت قوات الأمن العراقية أمس (الاثنين)، مقتل إرهابيين في قصف جوي لمقاتلات الجيش العراقي بمحافظة ديالى شرق العاصمة بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني، إنه تم مقتل عنصرين من العصابات الإرهابية في ضربة جوية على ديالى، مبينة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن طيران القوة الجوية نفذ بواسطة طائرات إف-16 العراقية ضربة جوية في ناحية السعدية ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى، أسفرت عن قتل عنصرين من عصابات داعش الإرهابية. وأضافت أن العملية جاءت في ضوء معلومات من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية. وتشهد ديالى نشاطا لفلول تنظيم داعش الذي أعلنت بغداد القضاء عليه أواخر عام 2017.

وكانت قوات الأمن العراقية كشفت مساء الأحد، عن وجود مخطط لتهريب عناصر تابعين لتنظيم داعش الإرهابي من مخيم “الهول” في سوريا.

وقال الناطق باسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، القائد العام للجيش العراقي اللواء يحيى رسول، إن “هناك مخططاً لتهريب دواعش من مخيم الهول في سوريا”. وأضاف :”اتخذنا الخطط لتأمين الحدود العراقية السورية لمنع دخول الإرهابيين للعراق”.

ويضم مخيم الهول في سوريا آلاف العوائل النازحة أغلبهم من عائلات “داعش” فروا من العراق بعد عام 2017 إثر استعادة السلطات العراقية مدينة الموصل ومناطق أخرى من سيطرة المسلحين.

ويؤوي مخيم الهول قرابة 62 ألف شخص، نصفهم عراقيون، بينهم نحو 10 آلاف من عائلات إرهابيي تنظيم “داعش” الأجانب ممن يقبعون في قسم خاص وقيد حراسة مشددة.

وكان مخيم الجدعة في محافظة نينوى العراقية، استقبل أكثر من عائلة قادمة من مخيم الهول السوري، ضمن قرار اتخذته بغداد لإعادة النازحين، حيث لاقي القرار حينها اعتراضا شعبياً وسياسياً خشية أن يكون بينهم عناصر من تنظيم داعش.

وكان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ضد “داعش” في العراق وسوريا، حذر في وقت سابق، من تحول مخيم “الهول” السوري إلى “حاضنة” للمتطرفين المساندين للتنظيم الإرهابي.