كيف تختلف أعراض أوميكرون عن البرد؟.. الأبحاث تكشف التفاصيل

يعاني الملايين حول العالم من قلق متحور أوميكرون الخاص بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب روسيا اليوم فقد تسبب في زعزعة المعلومات المعروفة حول “كوفيد-19”.

وأثار القلق بعد إعلان منظمة الصحة العالمية أنه ينتشر بشكل أسرع من “دلتا”.

وعقب مرور عامين تقريبا على انتشار الوباء، أصبح معظم الناس على دراية بأعراض “كوفيد-19”

ومع ذلك، فإنه بعد ظهور متحور “أوميكرون” منذ 26 نوفمبر الماضي، برزت تغييرات على العلامات المعتادة والأعراض الملازمة لـ”كوفيد-19″ ومتحوراته السابقة.

وأوضح الخبراء الصحيون أن “أوميكرون” قد لا يشارك الأعراض الكلاسيكية الثلاثة للمتحورات القديمة.

وهي السعال الجديد والمستمر، وفقدان أو تغيير في التذوق أو الشم، وارتفاع درجة الحرارة.

وبدلا من ذلك، تشترك العديد من الأعراض الجديدة مع الزكام.

ومنذ نحو شهر من ظهور المتحور الجديد للفيروس، أضيفت أعراض “أوميكرون” إلى القائمة الرسمية للأعراض لتشجيع المزيد من الأشخاص على اختبار الفيروس.

إذن، ما هي الأعراض الجديدة وكيف تختلف عن نزلات البرد؟

أعراض متغير “أوميكرون” الجديد

تشير الأبحاث القادمة من جنوب إفريقيا إلى أن هناك ستة أعراض يجب البحث عنها:

– حكة في الحلق

– التعب الشديد

– آلام العضلات

– آلام أسفل الظهر

– تعرق ليلي

– سعال جاف

ووفقا لمجلة British Medical Journal، فإن أعراض “أوميكرون” تشبه البرد (الزكام).

وإذا كنت تعاني منها فمن المحتمل أن تكون في الواقع “كوفيد-19”.

وهذا يعني أنه لا ينبغي على الناس انتظار ارتفاع في درجة الحرارة قبل إجراء الاختبارات.