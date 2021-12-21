الرياضة

في كأس الملك.. الأهلي يطيح بحامل اللقب

صحيفة البلادaccess_time17 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      21 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- هلال سلمان
تصوير- عبدالعزيز المتعاني
تحددت أطراف الدور ربع النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد نهاية مباريات دور الـ 16 أمس، حيث سيلعب الهلال مع النصر، والأهلي مع الشباب، والاتحاد مع التعاون، والفيحاء مع الباطن.

وأكمل فريق الأهلي نصاب المتأهلين بعد أن حوّل تأخره أمام الفيصلي بهدف إلى فوز بنتيجة (2-1)، ليطيح بحامل اللقب.

أنهى الفيصلي الشوط الأول متقدما على الأهلي بهدف سجله الفرنسي أمالفيتانو بعد متابعته لركلة ركنية (د 45)، واحتسب الحكم الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو (الفار) حيث كان مساعده قد رفع الراية لشبهة وجود تسلل.

وفي الشوط الثاني، كثف الأهلي من ضغطه على مرمى الفيصلي، وتمكن من تسجيل التعادل برأسية قوية من مدافعه البرازيلي دانكلير إثر ركلة ركنية (د 63)، ثم أضاف السوري عمر السومة الهدف الثاني للأهلي قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين، ليحقق (ريمونتادا) هي الثانية في مباريات الأمس بعد أن فعل التعاون الأمر ذاته.

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *