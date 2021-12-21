في كأس الملك.. الأهلي يطيح بحامل اللقب

جدة- هلال سلمان
تصوير- عبدالعزيز المتعاني
تحددت أطراف الدور ربع النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد نهاية مباريات دور الـ 16 أمس، حيث سيلعب الهلال مع النصر، والأهلي مع الشباب، والاتحاد مع التعاون، والفيحاء مع الباطن.
وأكمل فريق الأهلي نصاب المتأهلين بعد أن حوّل تأخره أمام الفيصلي بهدف إلى فوز بنتيجة (2-1)، ليطيح بحامل اللقب.
أنهى الفيصلي الشوط الأول متقدما على الأهلي بهدف سجله الفرنسي أمالفيتانو بعد متابعته لركلة ركنية (د 45)، واحتسب الحكم الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو (الفار) حيث كان مساعده قد رفع الراية لشبهة وجود تسلل.
وفي الشوط الثاني، كثف الأهلي من ضغطه على مرمى الفيصلي، وتمكن من تسجيل التعادل برأسية قوية من مدافعه البرازيلي دانكلير إثر ركلة ركنية (د 63)، ثم أضاف السوري عمر السومة الهدف الثاني للأهلي قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين، ليحقق (ريمونتادا) هي الثانية في مباريات الأمس بعد أن فعل التعاون الأمر ذاته.