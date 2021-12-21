في دوري” يلو”.. “الوحدة” يتخطى العدالة و”النهضة” يطفئ الشعلة

العدد 23525 الثلاثاء 17 جمادى الأولى 1443 هـ 12/21/2021 أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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