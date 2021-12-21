في دوري” يلو”.. “الوحدة” يتخطى العدالة و”النهضة” يطفئ الشعلة

حائل- خالد الحامد
واصل فريق الوحدة انطلاقته القوية في دوري الدرجة الأولى (دوري يلو) محققًا انتصاره الثاني على التوالي، وذلك عد فوزه على مضيفه العدالة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من البطولة. سجل للوحدة أحمد عبده ومبارك الصقور. بهذه النتيجة رفع الوحدة رصيده إلى 26 نقطة، وتوقف العدالة عند 28 نقطة.
وتمكن فريق النهضة من تحقيق انتصار ثمين على الشعلة بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي الشعلة بالخرج. جاء هدفي النهضة عن طريق عبدالله حسن وفيصل اليامي. بهذا الفوز يرتفع رصيد النهضة إلى النقطة الـ 19، فيما تجمد رصيد الشعلة عند 21 نقطة.
واستطاع نجران أن يكسب ضيفه الجبلين بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز بنجران. سجل لنجران عبدالله الهاجري من ركلة جزاء، وكارلوس، وكوستا، فيما سجل للجبلين تياقو وروجيرو، وأضاع الجبلين ركلة جزاء. بهذا الفوز يرتفع رصيد نجران إلى النقطة 21 نقطة، فيما تجمد رصيد الجبلين عند 21 نقطة.
وفي الباحة، فرض الجيل التعادل 2-2 على العين، سجل للعين عثمان مالوم ومتعب الحماد وسجل للجيل عبدالله السويعي وإبراهيم البراهيم ، بهذه النتيجة رفع العين رصيده إلى 11 نقطة والجيل إلى 16 نقطة.
وحسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة هجر وضيفه بيشة ليتقاسم الفريقان نقاط اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب هجر بالأحساء. فرفع هجر رصيده إلى 25 نقطة وبيشة إلى 11 نقطة.