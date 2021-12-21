الرياضة

ريمونتادا التعاون تؤهله لربع نهائي كأس الملك

صحيفة البلادaccess_time17 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      21 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

متابعة- هلال سلمان
تصوير- عبدالرحمن الخزيم
بعد تحقيقه ريمونتادا مثيرة، حجز فريق التعاون بطاقة التأهل لدور الثمانية في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على منافسه فريق الطائي بثلاثية مقابل هدفين.

تقدم الطائي بهدف في الدقيقة (31) عن طريق لاعبه دينر قبل أن يضيف لاعبه فهد الجهني الهدف الثاني في الدقيقة (62) ثم قلّص تاوامبا النتيجة بهدف أول للتعاون في الدقيقة (66) قبل أن يضيف محترفه كاكو الهدف الثاني في الدقيقة (82).

ثم عاد تاوامبا وخطف هدف الفوز القاتل والتأهل في الدقيقة (90+2).
وبذلك يلتقي التعاون نظيره الاتحاد ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس الملك.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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