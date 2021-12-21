ريمونتادا التعاون تؤهله لربع نهائي كأس الملك

متابعة- هلال سلمان
تصوير- عبدالرحمن الخزيم
بعد تحقيقه ريمونتادا مثيرة، حجز فريق التعاون بطاقة التأهل لدور الثمانية في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على منافسه فريق الطائي بثلاثية مقابل هدفين.
تقدم الطائي بهدف في الدقيقة (31) عن طريق لاعبه دينر قبل أن يضيف لاعبه فهد الجهني الهدف الثاني في الدقيقة (62) ثم قلّص تاوامبا النتيجة بهدف أول للتعاون في الدقيقة (66) قبل أن يضيف محترفه كاكو الهدف الثاني في الدقيقة (82).
ثم عاد تاوامبا وخطف هدف الفوز القاتل والتأهل في الدقيقة (90+2).
وبذلك يلتقي التعاون نظيره الاتحاد ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس الملك.