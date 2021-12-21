حلويات رأس السنة.. طريقة عمل كلاسيك براونيز

وصفة البراونيز الكلاسيكية التقليدية

المقادير اللازمة

170 جم شوكولاتة داكنة مفرومة خشنة

3/4 كوب (170 جم) زبدة غير مملحة مكعبات

2 بيض

3/4 كوب (160 جم) سكر بني

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1/2 كوب (75 جم) دقيق لجميع الأغراض

طريقة العمل

سخني الفرن مسبقًا إلى 350 درجة فهرنهايت (180 درجة مئوية)

ادهني صينية خبز مربعة مقاس 8 بوصات (20 سم) وقومي بتبطين قاعها بورقة من ورق الزبدة واتركها تتدلى على الجانبين

في وعاء فوق غلاية مزدوجة أو في الميكروويف تذوب الشوكولاتة مع الزبدة وتترك لتهدأ

في وعاء آخر يمزج البيض والسكر البني والملح مع الخفق حتى يصبح المزيج ناعمًا

يضاف خليط الشوكولاتة والدقيق ويقلب حتى يصبح ناعمًا

يصب الخليط في الصينية المحضرة

اخبزيها لمدة 23 إلى 25 دقيقة أو حتى يتم إدخال عود أسنان في وسط الكعكة ويخرج مع بضع كتل وليس نظيف تمامًا

دعيه يبرد في الصينية حوالي ساعتين

يرفع من الصينية ويقطع إلى مربعات

قدميه دافئ أو بارد