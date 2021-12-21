حلويات رأس السنة.. طريقة عمل براونيز زبدة الفول السوداني

وصفة رائعة تبعث الدفء في ليالي الشتاء الباردة

المقادير اللازمة

براونيز

1 كوب (150 جم) دقيق لجميع الأغراض

2 ملعقة كبيرة مسحوق كاكاو

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

170 جم شوكولاتة داكنة مفرومة

1/2 كوب (115 جم) زبدة غير مملحة

1/2 كوب (125 مل) زبدة فول سوداني

1 علبة (300 مل) حليب مكثف محلى

3/4 كوب (160 جم) سكر بني خفيف

2 بيض

لحشوة زبدة الفول السوداني

115 جرام شوكولاتة بيضاء مفرومة

1/2 كوب (125 مل) زبدة فول سوداني

صلصة كراميل مملحة حسب الرغبة

فول سوداني مملح مطحون حسب الرغبة

طريقة العمل

البراونيز

سخني الفرن مسبقًا إلى 325 درجة فهرنهايت (165 درجة مئوية)

ادهن صينية خبز مربعة مقاس 8 بوصات (20 سم) وقومي بتبطين الجزء السفلي بورقة من ورق الزبدة مع ترك الورقة معلقة على الجانبين

في وعاء يمزج الدقيق ومسحوق الكاكاو والبيكنج باودر واتركيه جانبا

في وعاء كبير يوضع فوق قدر من الماء المغلي تذوب الشوكولاتة الداكنة والزبدة وزبدة الفول السوداني ونصف كوب (125 مل) من الحليب المكثف معًا

يقلب حتى يذوب ويصبح ناعمًا

أخرجي الوعاء من القدر ثم اخفقي السكر البني والبيض

يقلب في المكونات الجافة

صبي نصف الخليط في المقلاة المعدة

لحشوة زبدة الفول السوداني

في وعاء آخر يوضع فوق الماء المغلي تذوب الشوكولاتة البيضاء

نضيف زبدة الفول السوداني وبقية الحليب المكثف

يقلب حتى يصبح ناعمًا

أخرجي الوعاء من القدر

توزع الحشوة فوق مزيج البراوني الموجود بالفعل في الصينية ثم تغطى بخليط البراوني المتبقي

اخبزيها لمدة 40 دقيقة أو حتى يتم إدخال عود أسنان في وسط البراونيز ويخرج مع القليل من الفتات

تترك لتبرد تماما على رف سلك

قطعيها إلى مربعات

تحفظ زبدة لمدة أسبوع في وعاء محكم في درجة حرارة الغرفة

قدميها مع صوص الكراميل ومغطاة بالفول السوداني المملح حسب الرغبة.