المرأه صحة و عافية

حلويات رأس السنة.. طريقة عمل براونيز الشوكولاتة الداكنة

نيفين عباسaccess_time17 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      21 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

لمحبي الشوكولاتة الداكنة أو الدارك شوكليت وصفة مميزة

المقادير اللازمة
كوب زبدة غير مملحة
200 جرام شوكولاتة داكنة 60٪
2 كوب سكر
2 ملاعق صغيرة من خلاصة الفانيليا
5 بيضات كبيرة
1/3 كوب من مسحوق الكاكاو غير المحلى
2/3 كوب دقيق لجميع الأغراض
1/2 ملعقة صغيرة ملح

طريقة العمل
سخن الفرن إلى 350 درجة. ادهني صينية فرن مقاس 13×9 بالزيت والدقيق واتركيها جانباً
ذوبي الزبدة والشوكولاتة على نار خفيفة مع التحريك حتى يصبح المزيج ناعمًا
يرفع عن النار ويترك ليبرد
بمجرد أن يبرد خليط الشوكولاتة اخفقي السكر والفانيليا
اخفقي البيض وضيفيه واحدًا تلو الآخر حتى يتجانس ويصبح ناعمًا
في وعاء منفصل ينخل مسحوق الكاكاو والدقيق والملح معًا
يمزج خليط الدقيق مع خليط الشوكولاتة ويخفق جيدًا
ضعي خليط البراوني في الصينية
اخبزيها لمدة 25-35 دقيقة
اتركيه ليبرد قبل التقطيع

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *