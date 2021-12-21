حلويات رأس السنة.. طريقة عمل براونيز الشوكولاتة الداكنة

لمحبي الشوكولاتة الداكنة أو الدارك شوكليت وصفة مميزة

المقادير اللازمة

كوب زبدة غير مملحة

200 جرام شوكولاتة داكنة 60٪

2 كوب سكر

2 ملاعق صغيرة من خلاصة الفانيليا

5 بيضات كبيرة

1/3 كوب من مسحوق الكاكاو غير المحلى

2/3 كوب دقيق لجميع الأغراض

1/2 ملعقة صغيرة ملح

طريقة العمل

سخن الفرن إلى 350 درجة. ادهني صينية فرن مقاس 13×9 بالزيت والدقيق واتركيها جانباً

ذوبي الزبدة والشوكولاتة على نار خفيفة مع التحريك حتى يصبح المزيج ناعمًا

يرفع عن النار ويترك ليبرد

بمجرد أن يبرد خليط الشوكولاتة اخفقي السكر والفانيليا

اخفقي البيض وضيفيه واحدًا تلو الآخر حتى يتجانس ويصبح ناعمًا

في وعاء منفصل ينخل مسحوق الكاكاو والدقيق والملح معًا

يمزج خليط الدقيق مع خليط الشوكولاتة ويخفق جيدًا

ضعي خليط البراوني في الصينية

اخبزيها لمدة 25-35 دقيقة

اتركيه ليبرد قبل التقطيع