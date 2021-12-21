حلويات رأس السنة.. طريقة عمل براونيز الشوكولاتة البيضاء

وصفة جديدة لتحضير البراونيز بنكهة الشوكولاتة البيضاء

المقادير اللازمة

115 جم شوكولاتة بيضاء مفرومة خشنة

1/4 كوب زبدة غير مملحة

ملعقتان كبيرتان زيت كانولا

نصف كوب جبن مسكربون طري

كوب سكر بني

1/4 ملعقة صغيرة ملح

2 بيض

3/4 كوب دقيق لجميع الأغراض

1/2 كوب فستق محمص ومقطع (اختياري)

طريقة العمل

سخني الفرن مسبقًا إلى 180 درجة مئوية (350 درجة فهرنهايت)

ضعي شريط من ورق الزبدة في قاع صينية خبز لمربعة مقاس 20 سم واتركيه يتدلى من الجانبين

ضعي زبدة للوجهين الآخرين

في وعاء فوق غلاية مزدوجة أو في الميكروويف تذوب الشوكولاتة والزبدة

اضيفي الزيت وقلبي ثم ضعيه جانبا

في وعاء آخر يمزج الجبن والسكر البني والملح بالخلاط الكهربائي حتى يصبح المزيج ناعمًا

يضاف البيض واحدًا تلو الآخر

يخفق حتى يصبح المزيج ناعمًا

على سرعة منخفضة أضيفي خليط الشوكولاتة والدقيق

إذا رغبتي في ذلك يقلب الفستق

تسكب البراونيز في الصينية وتخبز لمدة 40 دقيقة تقريبًا

تبرد تماما

تقطع إلى مربعات

قدميها في درجة حرارة الغرفة

يمكن اضافة شيبس شوكولاتة بيضاء بحسب الرغبة