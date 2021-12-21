جذب الاستثمارات الإسلامية إلى مكة والمدينة

البلاد- ياسر بن يوسف

أكدت اتفاقية ثلاثية وقعتها الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة مع غرفتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على الإسهام بشكل فعًال في الترويج لمنتجاتهم وأنشطتهم بين أعضائها في الدول الإسلامية.

وجرى توقيع الاتفاقية خلال اجتماعات الدورة الـ 32 للغرفة الإسلامية التي استمرت على مدار يومين في مقر الغرفة التجارية بمكة المكرمة. ونصت الاتفاقية التي وقعها الأمين العام للغرفة الإسلامية يوسف خلاوي، مع أمين غرفة مكة المكرمة المهندس عصمت معتوق، وغرفة المدينة المنورة، على التوسع في الأنشطة والاتصالات الدولية، وجذب مزيد من المشاركات في الأنشطة والمشروعات، وفعاليات الاستثمار التي تقوي التواصل التجاري بين اعضائها، بالاستفادة من المكانة الخاصة لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لدى المسلمين حول العالم.

من ناحية أخرى، قدمت غرفة القصيم عرضا عن أهم المنتجات الزراعية بالمنطقة بالتركيز على منتجات التمور، التي تعد من أبرز المنتجات الزراعية التي تحظى بميزة نسبية على مستوى المملكة.