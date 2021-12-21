تأهيل الطلاب والطالبات السعوديين للعمل في القطاعات الثقافية

الرياض : البلاد

وقعت وزارة الثقافة اليوم اتفاقية تعاون مع جامعة الملك سعود لتأهيل الطلاب والطالبات السعوديين للعمل في القطاعات الثقافية، ورفع الوعي بالمهن الثقافية في جميع المجالات الإبداعية، وذلك بمقر الجامعة بحضور معالي نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد محمد فايز، ومعالي رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر.

ونصت اتفاقية التعاون على العمل باستحداث تخصصات علمية جديدة مستقبلاً في مجالات الثقافة مثل: الفنون البصرية والأدائية، والعمل على تمكين المخرجات التعليمية في مختلف المجالات الثقافية بالجامعة، وتوفير فرص دراسية في المهن والمجالات البحثية الثقافية، والعمل على إضافة تخصصات وبرامج أكاديمية جديدة وأنشطة طلابية وأبحاث، إضافةً إلى الفعاليات الثقافية التي يمكن إقامتها في الجامعة.