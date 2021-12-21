الثقافية

تأهيل الطلاب والطالبات السعوديين للعمل في القطاعات الثقافية

صحيفة البلادaccess_time17 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      21 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

وقعت وزارة الثقافة اليوم اتفاقية تعاون مع جامعة الملك سعود لتأهيل الطلاب والطالبات السعوديين للعمل في القطاعات الثقافية، ورفع الوعي بالمهن الثقافية في جميع المجالات الإبداعية، وذلك بمقر الجامعة بحضور معالي نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد محمد فايز، ومعالي رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر.

ونصت اتفاقية التعاون على العمل باستحداث تخصصات علمية جديدة مستقبلاً في مجالات الثقافة مثل: الفنون البصرية والأدائية، والعمل على تمكين المخرجات التعليمية في مختلف المجالات الثقافية بالجامعة، وتوفير فرص دراسية في المهن والمجالات البحثية الثقافية، والعمل على إضافة تخصصات وبرامج أكاديمية جديدة وأنشطة طلابية وأبحاث، إضافةً إلى الفعاليات الثقافية التي يمكن إقامتها في الجامعة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *