إتاحة الحجز”للتنشيطية” بعد 3 أشهر على الجرعة الثانية

الرياض ـ البلاد

كشف استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة، الدكتور عبدالله عسيري، عن البدء في إتاحة الحجز للجرعة التنشيطية الثالثة، بعد مرور ثلاثة أشهر على موعد تلقي الجرعة الثانية.



وأوضح عسيري أنه تمت إتاحة الحجز للجرعة التنشيطية؛ بهدف تسريع الحصول على الجرعة ومنع التزاحم على المواعيد عند حلول بدء تطبيق الاستحقاق في فبراير 2022.

وأضافت وزارة الصحة عبر حسابها في «تويتر» أن ذلك يكون بعد مُضي 3 أشهر من أخذ الجرعة الثانية.

الجدير ذكره أن وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق إتاحة حجز موعد لأخذ جرعة ثالثة

“معززة” من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للفئات العمرية من 18 عاماً فأكثر، وذلك بعد مضي 6 أشهر على أخذ الجرعة الثانية.

من ناحية اخرى أطلقت وزارة الصحة أمس حملة “حافظ على مستواك بالجرعة التنشيطية” للحث على أخذ الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا، والوصول للمناعة المجتمعية.

ونشرت الصحة عبر منصتها التوعوية عدة تصاميم إنفوجرافيك تؤكد أهمية الجرعة التنشيطية لتعزيز مستوى استكمال التحصين الذي وصل إليه الشخص، حيث إنه عند الحصول على جرعة واحدة فهي لا تكفي، خاصة مع وجود التحورات، فيما ترفع الجرعة الثانية مستوى المناعة إلى مستوى مقاوم وكاف لصد الفيروس وبالذات تحوراته، وتخفيف الاحتماليات الناتجة عنه وعن مضاعفاته، وشدة المرض به إلى مستويات كبيرة ، وتُعتبر الجرعة التنشيطية هي المهمة حاليًا للحماية من المضاعفات والمتحورات.

وتأتي هذه الخطوة تواصلاً للحملة التوعوية ضد فيروس (كورونا) المستجد كوفيد 19، والتي أطلقتها الوزارة منذ بدء انتشار الفيروس تحت عنوان (الوقاية من كورونا)، حيث تهدف الحملة إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم ضد فيروس كورونا ، وإرشادهم إلى السلوكيات التوعوية السليمة التي ستسهم – بإذن الله – في الوقاية منه، والحد من انتشاره، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

واعلنت وزارة الصحة،أمس ، تسجيل 146 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 550988 حالة.وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 99 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 540178 حالة ولله الحمد ،وأكدت “الصحة” تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8864 حالة وفاة.