أمير مكة يطلع على برامج وأنشطة السجون بالمنطقة

جدة : البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, في مقر الإمارة بجدة، مدير عام السجون بالمملكة اللواء ماجد الدويش, يرافقه مدير سجون المنطقة اللواء الدكتور إبراهيم الغامدي.

وتسلّم سمو أمير منطقة مكة المكرمة خلال اللقاء, إصدار الأدلة الإجرائية والتنظيمية للمراكز التأهيلية التخصّصية، مستمعًا لشرح عن البرامج والأنشطة التي يتم تنفيذها في إصلاحيات المنطقة والتي تُسهم في إعادة تأهيل النزلاء.

وأعرب مدير عام السجون عن شكره لسمو أمير المنطقة على اهتمامه ‏ومتابعته لسير العمل في سجون المنطقة.