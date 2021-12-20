فيما يلي 5 طرق بسيطة لعلاج نزلات البرد:
شاي الزنجبيل:
من المعروف أن الزنجبيل والشاي معًا يفعلون المعجزات في التهاب الحلق وسيلان الأنف
يساعد على جفاف الأنف وتقطيره ، وطرد البلغم من الجهاز التنفسي وتنظيف الممر الأنفي.
الماء الفاتر:
الماء الدافئ يقلل الالتهاب في الحلق ويساعد على طرد الالتهابات من الجسم ، مع تعويض السوائل المفقودة.
اللقاحات:
احصل على تطعيم ضد السعال الديكي مرة واحدة على الأقل للبقاء في مأمن من هذه العدوى الشائعة.
مزيلات الاحتقان عن طريق الفم وبخاخات الأنف:
للتخلص من عدم الراحة في الأنف ، اطلب من طبيبك أن يصف لك رذاذًا للأنف لتخفيف الأعراض.
الحفاظ على النظافة الشخصية:
اغسل يديك كثيرًا ، خاصة بعد التنقل وتحديدًا قبل الأكل
تجنب مشاركة الأدوية أو الاتصال الجسدي مع شخص مصاب بالفعل فنزلات البرد معدية.
للوقاية من نزلات البرد والالتهابات الأخرى ، تأكد من الحفاظ على نظام غذائي صحي غني بفيتامين سي والأطعمة الكاملة والخضروات الطازجة.