فيما يلي 5 طرق بسيطة لعلاج نزلات البرد:

شاي الزنجبيل:

من المعروف أن الزنجبيل والشاي معًا يفعلون المعجزات في التهاب الحلق وسيلان الأنف

يساعد على جفاف الأنف وتقطيره ، وطرد البلغم من الجهاز التنفسي وتنظيف الممر الأنفي.

الماء الفاتر:

الماء الدافئ يقلل الالتهاب في الحلق ويساعد على طرد الالتهابات من الجسم ، مع تعويض السوائل المفقودة.

اللقاحات:

احصل على تطعيم ضد السعال الديكي مرة واحدة على الأقل للبقاء في مأمن من هذه العدوى الشائعة.

مزيلات الاحتقان عن طريق الفم وبخاخات الأنف:

للتخلص من عدم الراحة في الأنف ، اطلب من طبيبك أن يصف لك رذاذًا للأنف لتخفيف الأعراض.

الحفاظ على النظافة الشخصية:

اغسل يديك كثيرًا ، خاصة بعد التنقل وتحديدًا قبل الأكل

تجنب مشاركة الأدوية أو الاتصال الجسدي مع شخص مصاب بالفعل فنزلات البرد معدية.

للوقاية من نزلات البرد والالتهابات الأخرى ، تأكد من الحفاظ على نظام غذائي صحي غني بفيتامين سي والأطعمة الكاملة والخضروات الطازجة.