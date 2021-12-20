صحة و عافية متابعات

5 طرق بسيطة لعلاج نزلات البرد

نرمين عباسaccess_time16 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      20 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

فيما يلي 5 طرق بسيطة لعلاج نزلات البرد:
شاي الزنجبيل:
من المعروف أن الزنجبيل والشاي معًا يفعلون المعجزات في التهاب الحلق وسيلان الأنف
يساعد على جفاف الأنف وتقطيره ، وطرد البلغم من الجهاز التنفسي وتنظيف الممر الأنفي.

الماء الفاتر:
الماء الدافئ يقلل الالتهاب في الحلق ويساعد على طرد الالتهابات من الجسم ، مع تعويض السوائل المفقودة.

اللقاحات:
احصل على تطعيم ضد السعال الديكي مرة واحدة على الأقل للبقاء في مأمن من هذه العدوى الشائعة.

مزيلات الاحتقان عن طريق الفم وبخاخات الأنف:
للتخلص من عدم الراحة في الأنف ، اطلب من طبيبك أن يصف لك رذاذًا للأنف لتخفيف الأعراض.

الحفاظ على النظافة الشخصية:
اغسل يديك كثيرًا ، خاصة بعد التنقل وتحديدًا قبل الأكل
تجنب مشاركة الأدوية أو الاتصال الجسدي مع شخص مصاب بالفعل فنزلات البرد معدية.

للوقاية من نزلات البرد والالتهابات الأخرى ، تأكد من الحفاظ على نظام غذائي صحي غني بفيتامين سي والأطعمة الكاملة والخضروات الطازجة.

nermin abbas

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *