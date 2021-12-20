هل السجائر الإلكترونية بديل آمن عن السجائر؟

يتسبب استهلاك التبغ في وفاة أكثر من 6 ملايين شخص على مستوى العالم كل عام

لقد استمرت منظمة الصحة العالمية في التنبؤ بأن عدد الوفيات المبكرة بسبب استخدام التبغ قد يرتفع إلى مليار بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين ، مما يجعل من الضروري أن يجد المدخنون طرقًا للإقلاع عن هذه العادة الخطرة.

لماذا التدخين ضار بصحتك؟

يؤثر التدخين على كل عضو وجهاز رئيسي في جسمك تقريبًا ، مما يؤدي إلى مجموعة واسعة من الحالات الصحية والوفاة المبكرة.

ما يقرب من 45 ٪ من جميع أنواع السرطان بين الذكور و 17 ٪ بين الإناث مرتبطة بشكل مباشر باستخدام تدخين التبغ أو مضغه.

تم ربط استهلاك التبغ بـ 80٪ من سرطانات الفم

كيف يمكن للسجائر أن تؤذيك

يحتوي دخان السجائر على أكثر من 4000 مادة كيميائية سامة ، منها 69 مادة معروفة بأنها مسببة للسرطان

النيكوتين هو السبب الرئيسي لكون التدخين يسبب الإدمان – وهو مادة كيميائية يمكن أن تصل إلى عقلك في غضون 6 ثوانٍ من تدخين أول نفخة من سيجارتك.

يمنح الإقلاع عن التدخين جسمك وقتًا للشفاء من الأضرار التي تسببها هذه المواد الكيميائية والمكونات الضارة.

التدخين الإلكتروني بديل صحي للتدخين؟

تُعرف باسم السجائر الإلكترونية ، وهي مجموعة من المنتجات المصنفة على أنها أجهزة توصيل النيكوتين التي تنشر النيكوتين والمواد الكيميائية المنكهة من خلال التسخين

ولكن ، هل التدخين الإلكتروني للإقلاع عن التدخين هو بديل صحي حقيقي؟

وجد تقرير أنه في حين أن السجائر الإلكترونية أقل ضررًا من السجائر التقليدية ، التي تنتج مجموعة من المواد الكيميائية السامة عند الاحتراق

إلا أنها لا تزال تشكل مجموعة من المخاطر الصحية الخطيرة

ما مدى ضرر السجائر الإلكترونية؟

بينما يُعتقد في كثير من الأحيان أن السجائر الإلكترونية هي بديل صحي للسجائر ، بدأت الأبحاث الأولية والحالات المسجلة حديثًا في الولايات المتحدة في اكتشاف انتشار متزايد لمشاكل الرئة المرتبطة بمستخدمي السجائر الإلكترونية بكثرة

كيف يمكن للدخان الإلكتروني أن يضر بصحتك

أبلغت الولايات المتحدة عن 100 حالة جديدة على الأقل تتعلق بتلف الرئة وصحة الدم ومجموعة من الحالات الأخرى التي ينسبونها إلى التدخين الإلكتروني .

صحة الرئة

يجري البحث للعثور على مجموعة الأمراض الرئوية التي نتجت عن الإفراط في التدخين الإلكتروني

تم نقل معظم الأشخاص الذين أبلغوا عن مرضهم إلى المستشفى ، مع وجود البعض في العناية المركزة والمراقبة الطبية.

يُشتبه في أن بعض المواد الكيماوية المتطايرة في السيجارة الإلكترونية يمكن أن تسبب تلفًا خطيرًا في أنسجة الرئة والتهابًا

تشمل الأعراض صعوبة في التنفس وضيق في التنفس أو ألم في الصدر وحمى وسعال وقيء وإسهال.

صحة الدماغ

أشارت بعض الأبحاث إلى المواد الكيميائية الموجودة في السجائر الإلكترونية التي تنتج استجابة إجهاد في الخلايا الجذعية للدماغ

حتى التعرض قصير المدى لهذه المكونات الضارة في السجائر الإلكترونية قد يؤدي إلى موت الخلايا أو مجموعة من الأمراض العصبية التنكسية.

تسبب المستويات العالية من النيكوتين في السجائر الإلكترونية “فيضان النيكوتين” ، مما يؤدي إلى فتح مستقبلات دماغية خاصة والسماح بدخول الكالسيوم والأيونات الأخرى

وهذا يؤدي إلى تغيرات في وظائف الخلايا ، وقد تتمزق أو تتسرب مما يؤدي إلى موت الخلايا.

هذا يمكن أن يضعف الذاكرة والتعلم والوظائف المعرفية.

النوبات

تبحث إدارة الغذاء والدواء (FDA) عن وجود صلة محتملة بين السجائر الإلكترونية مع النوبات خاصة عند الشباب

على الرغم من عدم وجود رابط علمي حتى الآن ، إلا أنه قد يكون بسبب التسمم بالنيكوتين

يمكن أن يسبب النيكوتين السائل ، عند ابتلاعه أو امتصاصه من خلال الجلد ، نوبات صرع

لا يزال البحث جاريًا للعثور على السبب الحقيقي للنوبات المبلغ عنها.

صحة الدم

تشير دراسة حديثة إلى أن التدخين الإلكتروني يؤثر مؤقتًا على وظائف الأوعية الدموية

لا يزال الباحثون يحاولون العثور على المكون الكيميائي المسؤول عن مثل هذه التغييرات في وظائف القلب والأوعية الدموية.

ما مدى أمان استخدام السجائر الإلكترونية البديلة؟

على الرغم من أن التدخين الالكتروني يعتبر أكثر أمانًا من تدخين السجائر ، إلا أنه قد لا يكون بديلاً آمنًا تمامًا

لا تزال الدراسات جارية لفهم تأثير المواد الكيميائية المبشورة على صحة الرئة

تشير بعض الدراسات إلى أن النكهات المستخدمة في السجائر الإلكترونية يمكن أن يكون لها آثار ضارة على صحة الرئة على مدى فترة من الزمن.

تشير الحالات الطبية الأخيرة ، فضلاً عن القلق المتزايد للحكومة بشأن بيع السجائر الإلكترونية واستخدامها ، إلى أن السجائر الإلكترونية قد لا تكون نشاطاً حميداً بعد كل شيء

إذا كنت تعاني من أي أعراض لالتهاب الرئة ، خاصة إذا كنت تستخدم السجائر الإلكترونية ، فاستشر طبيبك في أقرب وقت ممكن.