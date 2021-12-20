ماذا يحدث لجسمك بعد الإقلاع عن التدخين

إلى جانب استهلاك ميزانيتك ، يزيد التدخين من خطر الإصابة بحالات صحية لا حصر لها ، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب لكن الإقلاع عن التدخين يفيد جسمك بطرق قد لا تتوقعها.

فيما يلي بعض فوائد الإقلاع عن التدخين:

يعود ضغط الدم إلى طبيعته

يمكن أن يتسبب النيكوتين الموجود في السجائر في ارتفاع ضغط الدم ونبضك ، مما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية

ولكن في غضون 20 دقيقة بعد تدخين آخر سيجارة ، يبدأ ضغط الدم في العودة إلى طبيعته.

يمكنك التنفس بسهولة

في غضون 8 ساعات فقط من الإقلاع عن التدخين ، سترتفع مستويات الأكسجين في جسمك وستبدأ وظيفة رئتيك بالتحسن

عندما تبدأ رئتيك في التعافي ، قد تشعر بضيق أقل في التنفس ، وتقل سعالًا وتجد أنه من الأسهل التنفس في الأسابيع والأشهر القادمة بعد الإقلاع عن التدخين.

ينخفض خطر إصابتك بالسرطان

بعد أن تأخذ تلك النفخة الأخيرة ، يقل خطر إصابتك بسرطان الرئة إلى النصف

تنخفض أيضًا مخاطر الإصابة بسرطان المريء والمثانة والبنكرياس.

تبدو بشرتك وشعرك وأظافرك أفضل

يتسبب التدخين في تلطيخ أسنانك وأظافرك بغشاء أصفر قبيح. يمكن أن يؤدي أيضًا إلى إبهام بشرتك وتجعل شعرك هشًا

يحسن الإقلاع من تدفق الدم ، مما يجعل بشرتك تبدو أكثر إشراقًا وابتسامتك تبدو أكثر إشراقًا.

أنت تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

عندما تتوقف عن التدخين ، فأنت تساعد قلبك. في غضون ثمانية أسابيع من الإقلاع ، تتحسن مستويات الكوليسترول لديك

بعد عام من الإقلاع عن التدخين ، ينخفض خطر الإصابة بأمراض القلب إلى النصف

بعد 15 عامًا من خلوه من النيكوتين ، فإن خطر إصابتك بأمراض القلب أو الإصابة بنوبة قلبية هو نفس خطر إصابة شخص لم يدخن مطلقًا.