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“كاوست” تحتفي بتخريج 234 طالباً وطالبة

صحيفة البلادaccess_time16 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ      20 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

احتفت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” ، بمقرها في ثول أمس، بتخريج 234 طالباً وطالبة بينهم 93 سعوديًا وسعودية.

وتقاسم برنامجا الماجستير والدكتوراه عدد الخريجين بـ 148 طالبًا وطالبة لدرجة الماجستير، و86 خريجاً وخريجة لدرجة الدكتوراه، إذ يمثل الخريجون والخريجات أقسام الجامعة الثلاثة وبرامجها المختلفة.

وكان الحفل الثاني عشر الذي نظمته جامعة كاوست، قد رجّح قسم العلوم والهندسة الفيزيائية كأكثر أقسام الجامعة في عدد الخريجين الذي بلغ 95 طالباً وطالبة، في حين وصل خريجو وخريجات قسم العلوم والهندسة الحاسوبية والكهربائية والحسابية إلى الرقم 76 خريجاً من الجنسين، مقابل 63 خريجاً وخريجة في قسم العلوم والهندسة البيولوجية والبيئية.

وهنأ رئيس الجامعة البروفيسور توني تشان الخريجين على هذا الإنجاز وشرف الانضمام لقائمة خريجي كاوست ، معبراً عن فخره بما سيحققونه في المستقبل .

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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