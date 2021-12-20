فرقعة المفاصل.. ماذا يعني هذا الصوت؟

قد تصدر مفاصلك أحيانًا أصواتًا مثل الفرقعة أو التشقق أو الطقطقة أو النقر من الناحية الفنية ، تسمى أصوات الطقطقة هذه بـ “crepitus” ، والتي تعني خشخشة.

، من المحتمل أن يكون سبب تكسير المفاصل هو انفجار فقاعات الغاز في مفاصلك

تشير بعض الأبحاث إلى أنه ناتج عن فقاعات في السائل الزليلي – وهو سائل يحافظ على تليين مفاصلك.

إذن ، ما هي الآثار الصحية لتكسير المفاصل؟ هل هو بسبب حالة طبية كامنة؟ هيا نكتشف.

ما هو تكسير المفاصل؟

تناقش دراسة أجريت مؤخرًا أن تشقق المفاصل وفرقعها ناتج عن إنشاء مساحة صغيرة بين عظامك

تم العثور على هذا باستخدام تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي ويجادل بأن الصوت لم يحدث بسبب إطلاق فقاعة الهواء أطلق الأطباء على هذا اسم ” نووي ثلاثي ”

ما هي الحالات الطبية التي يمكن أن تؤدي إلى تكسير المفاصل؟

في العمود الفقري

الفصال العظمي هو شكل شائع من أشكال التهاب المفاصل ويسبب أن يصبح الغضروف في مفاصلك رقيقًا وخشنًا

ينتج عن هذا الترقق والبلى الألم حيث تحتك المفاصل ببعضها البعض

تصبح المفاصل المنبثقة أكثر تواترًا مع تقدم هشاشة العظام

فيما يلي 8 نصائح للتعامل مع آلام التهاب المفاصل.

التهاب المفصل الروماتويدي

يمكن أن يتسبب التهاب المفاصل الالتهابي مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أيضًا في ظهور مفاصل

عادةً ما تكون أصوات الفرقعة عالية النبرة حالة من حالات التهاب المفاصل الروماتويدي ، في حين أن الأصوات المنخفضة قد تكون ناتجة عن أي حالة أخرى.

مفصل تكسير

تشير بعض الدراسات إلى أن تشقق المفصل قد يؤدي إلى الخلع ، وهو ما يُعرف باسم وسادة المفصل

ومع ذلك ، لا يوجد دليل ملموس على أن طقطقة مفصل الأصابع يمكن أن تسبب إصابة في المفاصل.

التهاب حول الأوتار

يمكن أن يؤدي الالتهاب حول الأوتار (الألياف التي تربط عضلاتك بعظامك) أيضًا إلى أصوات طقطقة أو فرقعة

يمكن أن تكون حالات مثل التهاب الأوتار أو مرفق التنس مصحوبة بأصوات فرقعة.

هل كسر مفاصلك يسبب التهاب المفاصل؟

عادة ، لا يشكل تكسير أو فرقعة المفصل غير المؤلم أي قلق أو تهديد

ينشأ من العضلات أو الأوتار التي تتحرك فوق بعضها البعض ، مما يؤدي إلى ظهور فقاعات النيتروجين التي تتشكل عادة بين الفراغات في مفاصلنا.

في بعض الأحيان ، قد تترافق الضوضاء أيضًا مع تلف الغضروف في العظام والمفاصل التي تحتك ببعضها البعض

إذا كانت مفاصلك المتشققة تسبب ألمًا أو تورمًا أو صعوبة في الحركة ، فاستشر طبيبك اليوم.

على الرغم من أن تشقق المفاصل لا يسبب أي حالة طبية خطيرة ، فمن الأفضل التخلي عن هذه العادة لأنها قد تؤدي إلى تقليل التماسك.