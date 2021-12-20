علامات وأعراض سرطان الرئة

لا تسبب معظم سرطانات الرئة أي أعراض حتى تنتشر ، لكن بعض الأشخاص المصابين بسرطان الرئة المبكر تظهر عليهم أعراض

إذا ذهبت إلى طبيبك عندما لاحظت الأعراض لأول مرة ، فقد يتم تشخيص السرطان في مرحلة مبكرة ، عندما يكون العلاج أكثر فعالية.

من المرجح أن تكون معظم هذه الأعراض ناجمة عن شيء آخر غير سرطان الرئة

ومع ذلك ، إذا كنت تعاني من أي من هذه المشاكل ، فمن المهم أن ترى طبيبك على الفور حتى يمكن معرفة السبب ومعالجته ، إذا لزم الأمر.

الأعراض الأكثر شيوعًا لسرطان الرئة هي:

سعال لا يزول أو يزداد سوءًا

سعال مصحوب بدم أو بلغم بلون الصدأ (بصق أو بلغم)

غالبًا ما يكون ألم الصدر أسوأ مع التنفس العميق أو السعال أو الضحك

بحة في الصوت

فقدان الشهية

فقدان الوزن غير المبرر

ضيق في التنفس

الشعور بالتعب أو الضعف

عدوى مثل التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي التي لا تختفي أو تعود مرة أخرى

بداية جديدة للصفير

إذا انتشر سرطان الرئة إلى أجزاء أخرى من الجسم ، فقد يتسبب في:

آلام العظام (مثل آلام الظهر أو الوركين)

تغيرات في الجهاز العصبي (مثل الصداع أو الضعف أو التنميل في الذراع أو الساق أو الدوخة أو مشاكل التوازن أو النوبات) من انتشار السرطان إلى الدماغ

اصفرار الجلد والعينين (اليرقان) من انتشار السرطان إلى الكبد

تورم الغدد الليمفاوية (مجموعة من خلايا الجهاز المناعي) مثل تلك الموجودة في الرقبة أو فوق الترقوة

يمكن لبعض سرطانات الرئة أن تسبب متلازمات ، وهي مجموعات من الأعراض المحددة.

متلازمة هورنر

تسمى سرطانات الجزء العلوي من الرئتين أحيانًا أورام بانكوست . من المرجح أن تكون هذه الأورام سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة (NSCLC) من سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة (SCLC).

يمكن أن تؤثر أورام البانكوست على أعصاب معينة في العين وجزء من الوجه ، مما يتسبب في مجموعة من الأعراض تسمى متلازمة هورنر ه :

تدلي أو ضعف أحد الجفن العلوي

تلميذ أصغر (الجزء المظلم في وسط العين) في نفس العين

قلة التعرق أو عدم التعرق على نفس الجانب من الوجه

يمكن أن تسبب أورام البانكوست أحيانًا ألمًا شديدًا في الكتف.

متلازمة الوريد الأجوف العلوي

الوريد الأجوف العلوي (SVC) هو وريد كبير ينقل الدم من الرأس والذراعين إلى القلب

يمر بجانب الجزء العلوي من الرئة اليمنى والغدد الليمفاوية داخل الصدر

يمكن أن تضغط الأورام في هذه المنطقة على SVC ، مما قد يؤدي إلى عودة الدم في الأوردة

يمكن أن يؤدي هذا إلى تورم في الوجه والعنق والذراعين وأعلى الصدر (أحيانًا بلون جلد أحمر مائل إلى الزرقة)

كما يمكن أن يسبب الصداع والدوخة وتغيير في الوعي إذا كان يؤثر على الدماغ

بينما يمكن أن تتطور متلازمة SVC تدريجيًا بمرور الوقت ، إلا أنها قد تصبح مهددة للحياة في بعض الحالات ، وتحتاج إلى العلاج على الفور.

متلازمات الأباعد الورمية

تصنع بعض سرطانات الرئة مواد شبيهة بالهرمونات تدخل مجرى الدم وتسبب مشاكل في الأنسجة والأعضاء البعيدة ، على الرغم من أن السرطان لم ينتشر إلى تلك الأماكن

تسمى هذه المشاكل متلازمات الأباعد الورمية

في بعض الأحيان قد تكون هذه المتلازمات هي الأعراض الأولى لسرطان الرئة

نظرًا لأن الأعراض تؤثر على أعضاء أخرى ، فقد يُشتبه أولاً في حدوث مرض آخر غير سرطان الرئة.

يمكن أن تحدث متلازمات الأباعد الورمية مع أي سرطان رئة ولكنها غالبًا ما ترتبط بـ SCLC

تتضمن بعض المتلازمات الشائعة ما يلي:

SIADH (متلازمة الهرمون المضاد لإدرار البول غير المناسب):

في هذه الحالة ، تصنع الخلايا السرطانية هرمون ADH ، وهو الهرمون الذي يتسبب في احتباس الماء في الكلى

هذا يخفض مستويات الملح في الدم يمكن أن تشمل أعراض SIADH التعب وفقدان الشهية وضعف العضلات أو التشنجات والغثيان والقيء والأرق والارتباك

بدون علاج ، قد تؤدي الحالات الشديدة إلى نوبات صرع وغيبوبة

متلازمة كوشينغ:

في هذه الحالة ، تصنع الخلايا السرطانية هرمون ACTH ، وهو الهرمون الذي يتسبب في إفراز الغدد الكظرية للكورتيزول.

يمكن أن يؤدي ذلك إلى أعراض مثل زيادة الوزن ، وسهولة الكدمات ، والضعف ، والنعاس ، واحتباس السوائل.

يمكن أن تسبب متلازمة كوشينغ أيضًا ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع مستويات السكر في الدم أو حتى مرض السكري.

مشاكل الجهاز العصبي:

يمكن أن يتسبب مرض سرطان الثدي النخاعي المزمن أحيانًا في قيام جهاز المناعة في الجسم بمهاجمة أجزاء من الجهاز العصبي ، مما قد يؤدي إلى حدوث مشكلات.

أحد الأمثلة على ذلك هو اضطراب عضلي يسمى متلازمة لامبرت إيتون

في هذه المتلازمة ، تصبح العضلات حول الوركين ضعيفة. قد تكون إحدى أولى العلامات صعوبة في النهوض من وضعية الجلوس

في وقت لاحق ، قد تصبح العضلات حول الكتف ضعيفة. المشكلة الأقل شيوعًا هي التنكس المخيخي المصاحب للأورام ، والذي يمكن أن يتسبب في فقدان التوازن وعدم الثبات في حركة الذراع والساق ، فضلاً عن صعوبة التحدث أو البلع

يمكن أن يسبب SCLC أيضًا مشاكل أخرى في الجهاز العصبي ، مثل ضعف العضلات أو تغيرات الإحساس أو مشاكل الرؤية أو حتى تغيرات في السلوك.

ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم (فرط كالسيوم الدم) ، مما قد يؤدي إلى كثرة التبول ، والعطش ، والإمساك ، والغثيان ، والقيء ، وآلام البطن ، والضعف ، والإرهاق ، والدوخة ، والارتباك.

جلطات الدم

مرة أخرى ، من المرجح أن تكون العديد من هذه الأعراض ناجمة عن شيء آخر غير سرطان الرئة

ومع ذلك ، إذا كنت تعاني من أي من هذه المشكلات ، فمن المهم أن ترى طبيبك على الفور حتى يمكن معرفة السبب ومعالجته ، إذا لزم الأمر.