الكوليسترول.. تعرف على الأعراض والأسباب والعلاج

الكوليسترول مادة شمعية موجودة في دمك يحتاج جسمك للكوليسترول لبناء الخلايا السليمة ، لكن المستويات المرتفعة من الكوليسترول يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

مع ارتفاع الكوليسترول ، يمكن أن تتطور ترسبات دهنية في الأوعية الدموية

في النهاية ، تنمو هذه الرواسب ، مما يجعل من الصعب تدفق الدم الكافي عبر الشرايين

في بعض الأحيان ، يمكن أن تنفجر هذه الترسبات فجأة وتشكل جلطة تسبب نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

يمكن أن يكون ارتفاع الكوليسترول وراثيًا ، ولكنه غالبًا ما يكون نتيجة لاختيارات نمط الحياة غير الصحية ، مما يجعله قابلاً للوقاية منه وعلاجه

يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام وأحيانًا الأدوية في تقليل ارتفاع الكوليسترول.

في كثير من الأحيان ، لا توجد أعراض محددة لارتفاع الكوليسترول

يمكن أن يكون لديك ارتفاع في نسبة الكوليسترول في الدم ولا تعرف ذلك.

إذا كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول ، فقد يخزن جسمك الكوليسترول الإضافي في الشرايين

هذه هي الأوعية الدموية التي تنقل الدم من قلبك إلى باقي أجزاء جسمك

يُعرف تراكم الكوليسترول في الشرايين باسم اللويحة

بمرور الوقت ، يمكن أن تصبح الترسبات صلبة وتضيق الشرايين

يمكن أن تؤدي الرواسب الكبيرة من اللويحات إلى سد الشريان تمامًا

يمكن أيضًا أن تتفكك لويحات الكوليسترول ، مما يؤدي إلى تكوين جلطة دموية تمنع تدفق الدم.

يمكن أن يتسبب انسداد الشريان المؤدي إلى القلب في حدوث نوبة قلبية

يمكن أن يتسبب انسداد الشريان المؤدي إلى دماغك في حدوث سكتة دماغية.

كثير من الناس لا يكتشفون ارتفاع مستوى الكوليسترول لديهم حتى يعانون من إحدى هذه الأحداث التي تهدد حياتهم

يكتشف بعض الناس ذلك من خلال الفحوصات الروتينية التي تشمل اختبارات الدم.