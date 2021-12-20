التبول الليلي: ما الأسباب الشائعة لكثرة التبول ليلاً

هل كثرة التبول أثناء الليل يعطل دورة نومك العادية؟ قد يكون لديك التبول الليلي.

ما هو نوكتوريا؟

التبول المتكرر ، وخاصة في الليل ، يسمى Nocturia. إنه سبب شائع لقلة النوم ، خاصة بين البالغين فوق سن 60

قد يشعر الأشخاص الذين يعانون من كثرة التبول أثناء الليل بالحاجة إلى التبول أكثر من خمس مرات في الليل

غالبًا ما يكون التبول الليلي من أعراض الحالات الطبية الأخرى.

ومع ذلك ، فهي ليست مثل التبول في الفراش أو سلس البول.

في سلس البول ، يفقد الشخص السيطرة على المثانة ويفرغ نفسه دون إيقاظ الشخص. لكن في Nocturia ، يستيقظ الشخص بسبب الرغبة الملحة في التبول.

ما هي أسباب كثرة التبول ليلاً؟

عادة ما يرتبط التبول الليلي بحالات طبية أخرى أو اضطرابات نمط الحياة

لنلقِ نظرة على الأسباب المختلفة التي يمكن أن تسبب التبول الليلي:

1. الشرب قبل النوم

الإفراط في تناول المشروبات قرب موعد النوم ، خاصة المشروبات التي تحتوي على الكافيين ، يمكن أن يؤدي إلى كثرة التبول في الليل تجنب الشرب قبل النوم واستخدم الحمام قبل الدخول للفراش

2. الالتهابات

غالبًا ما يحدث التبول الليلي بسبب عدوى المسالك البولية أو التهابات المثانة

يمكن أن تؤدي هذه الالتهابات إلى الشعور بالحرقان أثناء التبول والقيام برحلات متكررة إلى الحمام أثناء النهار والليل.

3. العمر

مع تقدمك في العمر ، ينتج جسمك كمية أقل من الهرمون المضاد لإدرار البول – وهو هرمون يساعد على تركيز البول حتى تتمكن المثانة من الاحتفاظ به

يمكن أن يؤدي هذا إلى ضعف التحكم في المثانة ويسبب التبول الليلي

عادة ما يعاني منه الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.

4. الأدوية

بعض الأدوية ، خاصة لعلاج ارتفاع ضغط الدم ، يمكن أن تسبب التبول الليلي كأثر جانبي

في حالة فقدان قدرتك على التبول أو التحكم في رغباتك ، استشر طبيبك في أقرب وقت ممكن.

5. اضطرابات النوم

في بعض الأحيان ، يمكن أن يؤدي اضطراب النوم أيضًا إلى التبول الليلي

إذا كنت تعاني من متلازمة تململ الساقين أو الألم المزمن أو توقف التنفس أثناء النوم أو الاكتئاب ، فقد تشعر بالحاجة إلى التبول بمجرد الاستيقاظ في منتصف الليل يمكن علاجه أثناء علاج اضطراب النوم.

6. أمراض القلب

يمكن أن تؤدي بعض أمراض القلب إلى تراكم السوائل في الجسم عندما تكون مستلقيًا ، تملأ السوائل الزائدة مثانتك وتجد منفذًا للخروج هذا يخلق إحساسًا بضرورة التبول ، خاصة في الليل.

7. ارتفاع ضغط الدم

وجدت دراسة حديثة في اليابان أن التبول الليلي قد يكون مرتبطًا بارتفاع ضغط الدم وزيادة تناول الملح.

يقول مؤلف الدراسة الدكتور ساتوشي كونو ، من قسم ارتفاع ضغط الدم في توهوكو روساي:

“تشير دراستنا إلى أنك إذا احتجت إلى التبول في الليل – تسمى التبول الليلي – فقد يكون لديك ارتفاع في ضغط الدم و / أو زيادة السوائل في جسمك”. مستشفى في سينداي ، اليابان.

يتم إجراء المزيد من الأبحاث للعثور على العلاقة السببية الدقيقة بين التبول الليلي والحالات الطبية الأخرى.

8. خيارات أسلوب الحياة

يمكن أن يحدث التبول الليلي أيضًا بسبب الاستهلاك المفرط للسوائل ، وخاصة المشروبات التي تحتوي على الكافيين

تجعل هذه السوائل جسمك ينتج المزيد من البول ، خاصة في الليل ، مما يجعلك ترغب في الاستيقاظ والتبول بشكل متكرر.

9. حالات طبية أخرى

من الحالات الطبية الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى التبول الليلي ورم المثانة وتضخم البروستاتا وفرط نشاط المثانة والسمنة.

10. الحمل

أثناء الحمل ، عندما ينمو الرحم من الداخل ، فإنه يضغط على المثانة ، مما يجعلك ترغب في التبول بشكل متكرر

يمكن أن يكون التبول الليلي أيضًا علامة مبكرة على الحمل.

التبول الليلي هو حالة شائعة لدى كبار السن ، حيث أبلغ أكثر من 50٪ من الرجال والنساء فوق سن الستين عن كثرة التبول أثناء الليل

ومع ذلك ، يمكن السيطرة على التبول الليلي إذا تم اكتشافه مبكرًا

تحدث إلى طبيبك إذا كنت تعاني من الأعراض كثيرًا لفترة طويلة جدًا.

حتى ذلك الحين ، تأكد من اتخاذ الإجراءات التالية:

اشرب سوائلك في وقت مبكر من اليوم وليس قبل النوم بالضبط

لا تشرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين في آخر ساعتين قبل موعد نومك

احتفظ بسجل لمقدار ، ومتى ، وماذا تشرب لمراقبة أي موقف