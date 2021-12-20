أضف هذه الأطعمة السبعة إلى نظامك الغذائي للحصول على كبد صحي

الكبد هو أكبر وأثقل أعضاء الجسم وأكثرها تعقيدًا. إنه يؤدي ما يقرب من 500 وظيفة ، والتي تشمل تصفية الدم ، وإزالة السموم ، وامتصاص الأدوية – والقائمة تطول.

كيف يمكنك الاعتناء بكبدك؟

أفضل طريقة للعناية بالكبد هي عدم إساءة استخدامه (ممنوع التدخين أو تناول الكحول بشكل غير طبيعي) وتناول الأطعمة التي تقوي كبدك

أضف 30 دقيقة من التمارين اليومية المنتظمة ويمكنك التمتع بكبد صحي حتى سن الشيخوخة

تعرف على الأطعمة التي يمكن أن تجعل الكبد أكثر صحة

1. الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان

تستغرق الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان مثل دقيق الشوفان وقتًا أطول لتتحلل في جسمك ، كما تقلل من مخاطر الكوليسترول

فهي تساعد على حرق السعرات الحرارية ويمكن أن تمنع مخاطر وتطور مضاعفات مثل مرض الكبد الدهني.

2. قد تقلل القهوة من خطر الإصابة بسرطان الكبد

قد يساعد شرب فنجان من القهوة في تقليل المخاطر ومنع الكبد من التدهور.

3. الماء هو أفضل دواء

اشرب ما لا يقل عن 8-10 أكواب من الماء يوميًا لمساعدة جسمك على التخلص من الفضلات

تجنب المشروبات الغازية للحفاظ على وزنك تحت السيطرة وصحة الكبد.

4. اللوز مصدر كبير للصحة

فهي غنية بفيتامين E الذي يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية. إنها مفيدة لقلبك أيضًا ، ووجبة خفيفة صحية مثالية في العمل.

5. أغذية غنية بمضادات الأكسدة

الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة تحافظ على صحة الكبد

تناول الفواكه والخضروات من جميع الأشكال – الخضر مثل السبانخ والبروكلي والعنب ؛ أرجوانية مثل الشمندر والبصل والخوخ

البرتقال والأصفر في الجزر والفلفل والحمضيات والتوت والطماطم وأكثر.

6. استبدل الشاي العادي بالشاي الأخضر

إنه غني بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان الكبد

يمكن لشرب بضعة أكواب في اليوم أن يقطع شوطًا طويلاً في الحفاظ على الكبد والوزن تحت السيطرة.

7. الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية

من المهم جدًا تضمينه في النظام الغذائي ، ليس فقط للكبد ولكن للصحة العامة

بالنسبة للنباتيين ، يعتبر الجوز وبذور الكتان والفاصوليا مصادر جيدة لأحماض أوميغا 3 الدهنية

يمكن للآخرين أيضًا تناول الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والماكريل والقريدس.