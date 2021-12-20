أشياء يجب معرفتها عن التعايش مع متلازمة القولون العصبي

متلازمة القولون العصبي ، أو القولون العصبي ، هي حالة معدية معوية شائعة تتأثر فيها حياة الشخص اليومية بناءً على سلوك جهازه الهضمي

قد يعاني من آلام في البطن ، أو الانتفاخ ، أو حركات الأمعاء المؤلمة ، أو الإسهال

وهو يختلف عن مرض القولون العصبي الذي يسبب التهاب أو تقرحات في الأمعاء.

من هو المعرض لخطر القولون العصبي؟

بعض الناس أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة القولون العصبي من غيرهم. على الرغم من أن متلازمة القولون العصبي يمكن أن توجد في الأشخاص من جميع الأعمار ، فإليك بعض العوامل التي يمكن أن تزيد من المخاطر:

1- مستويات عالية من التوتر

الأشخاص الذين يتعرضون للكثير من التوتر في حياتهم اليومية هم عرضة للإصابة به. الاعتداء الجنسي أو المنزلي ، أحداث الحياة الصادمة ، والاضطرابات العقلية هي أيضًا عوامل يمكن أن تسبب متلازمة القولون العصبي.

2- الحساسيات الغذائية

يعاني الأشخاص المصابون بقولون حساس للغاية من مشاكل في الجهاز الهضمي ، وعلى الرغم من أن الأطعمة مثل منتجات الألبان والمكسرات والدهون واللحوم لا تسبب متلازمة القولون العصبي ، إلا أنها يمكن أن تكون محفزات.

3- المضادات الحيوية ومضادات الاكتئاب

يمكن للأشخاص الذين يستهلكون جرعات عالية من المضادات الحيوية أو مضادات الاكتئاب أن يجعلك عرضة.

4- التغيرات الهرمونية

في حين أن الجهاز المناعي قد يتفاعل بشكل مختلف مع الإجهاد والعدوى ، فإن هذه التغييرات قد تؤدي إلى ظهور أعراض القولون العصبي.

علامات وأعراض القولون العصبي

عادة ما تتكرر علامات وأعراض القولون العصبي ، وإذا تم تشخيصك من قبل طبيبك ، فهناك بعض آليات التأقلم التي يمكنك تبنيها لتعيش حياة صحية مع القولون العصبي.

تثقيف نفسك حول متلازمة القولون العصبي

تعرف على أكبر قدر ممكن من المعلومات عن اضطرابك

كلما زادت معرفتك به ، زاد مساعدتك في التعامل معه اقرأ الكتب والمقالات وتحدث إلى طبيبك وتعرف على كل ما يتعلق بحالتك.

تتبع نظامك الغذائي وردود أفعالك

يعد تتبع ما تأكله ، وكيف يتفاعل جهازك الهضمي مع المدخول ، خطوة مهمة أخرى نحو تخفيف الألم الناجم عن القولون العصبي

لن يساعدك تدوين الأعراض والأدوية وردود الفعل والتغييرات على معرفة وظائف جسمك بشكل أفضل ، ولكنه سيساعد طبيبك أيضًا في إجراء تغييرات على الأدوية والعلاج الخاصين بك ، عندما يكون ذلك مناسبًا.

تحدث بصراحة مع طبيبك وعائلتك

من المهم أن تفهم أن القولون العصبي ليس سرطانًا ولا يمكن أن يسبب السرطان أبدًا ، ولا يوجد سبب لك للتعامل مع القولون العصبي بنفسك

اطلب المساعدة من طبيبك وعائلتك وأصدقائك لأنهم يمثلون أكبر نظام دعم لك

كن صريحًا بشأن الألم أو عدم الراحة مع طبيبك ، واشرك عائلتك في التغييرات الغذائية المقترحة.

إدارة مستويات التوتر لديك

الإجهاد هو عامل رئيسي يساهم في الإصابة بمتلازمة القولون العصبي

تعد تقنيات إدارة الإجهاد والتأمل طرقًا جيدة للتحكم في مستويات التوتر التي تتعرض لها على أساس يومي

إذا شعرت بالذعر ، فلن يؤدي ذلك إلا إلى تفاقم حالتك.

استعد لكل موقف

يتطلب التعامل مع متلازمة القولون العصبي بعض الصبر والشجاعة

تأكد من استعدادك لأي موقف عند الخروج

إليك بعض الأشياء التي يجب أن تعرفها مسبقًا:

أقرب مرحاض عند الخروج ، سواء كان حدثًا أو مطعمًا

إذا ذهبت إلى مطعم ، التزم بنظامك الغذائي ومن الأفضل أن تكون على دراية بقائمة الطعام

إذا كنت في مسرح / حفلة موسيقية / ندوة ، اجلس في اتجاه الممر للوصول بسهولة إلى دورة المياه

تقبل المواقف المحرجة ودع الناس يعرفون بهدوء أن لديك حالة

أضف تمرينًا إلى روتينك

يمكن للتمارين الرياضية اللطيفة المنتظمة على النحو الذي اقترحه طبيبك أن تخفف عنك إلى حد كبير

لن يساعد فقط في إدارة التوتر والقلق الناجمين عن القولون العصبي ، ولكنه سيساعد أيضًا في تخفيف الألم الناجم عن ذلك.

متلازمة القولون العصبي ليست حالة نادرة ويمكن أن تصيب أي شخص

هناك العديد من آليات التأقلم التي يمكنك استكشافها للعيش مع متلازمة القولون العصبي

ليس هناك ما تخفيه أو تخجل منه ، ومن المهم أن تبدأ في التعايش مع الأعراض بدلاً من السماح لها بتولي مسؤولية حياتك.