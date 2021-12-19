6 ميداليات لكاراتيه قوى الأمن ببطولة الشرطة العربية

الدمام-حمودالزهراني

حصد منتخب قوى الأمن الداخلي ست ميداليات خلال مشاركته في بطولة الشرطة العربية للكاراتيه التي اُختتمت بالجزائر؛ حيث حصل لاعبو المنتخب على الميدالية الذهبية في وزن 75 رجال والميداليات الفضية في وزني 67 رجال و 84 بالإضافة إلى ثلاثة ميداليات البرونزية في وزن 60 رجال وفي كاتا فرق رجال وقتال فرق رجال.

وعبر رئيس الإتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي رئيس الوفد العقيد ركن مبارك الدوسري عن سعادته بهذه النتائج الطيبة التي تحققت للرياضة السعودية عن طريق الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي.

وقال : ” هذه النتائج هي ثمرة الدعم غير المحدود الذي يلقاه الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي من صاحب السمو الملكي عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والمتابعة المستمرة لمعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف العام على الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني لكافة مناشط اتحاد قوى الأمن ولأصحاب المعالي والسعادة مدراء القطاعات الأمنية لاهتمامهم بأنشطة الاتحاد” .

وأضاف العقيد الدوسري : “إن تحقيق الإتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي لهذه النتائج النوعية يعد إضافة لما تحقق من إنجازات ونتائج مميزة للرياضة الأمنية، ونحن- بإذن الله- نعمل سوياً مع أعضاء هذا الاتحاد لتطوير عطائه لتحقيق مزيد من النتائج للرياضة الأمنية في المشاركات المقبلة في مختلف المحافل ونحن فخورون بما حققناه ونتطلع إلى الاستمرارية”.