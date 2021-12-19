هيئة حقوق الإنسان تستعرض حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الرياض : البلاد

شاركت هيئة حقوق الإنسان اليوم، في برنامج “حكاية توحد” تحت شعار “مجتمع للجميع: جهود المملكة في مجال ذوي الإعاقة”، الذي نظمته جمعية أسر التوحد، وذلك في مقرها بالرياض.

وتناولت عضو مجلس الهيئة ضحى آل إبراهيم خلال مشاركتها في البرنامج، أبرز ما تضمنته الأنظمة والتدابير الوطنية والاتفاقيات ذات العلاقة التي انضمت إليها المملكة من حقوق لهذه الفئة، موضحةً أن المملكة اعتنت بتوفير الحياة الكريمة لجميع سكانها من مواطنين ومقيمين، مع الأخذ في الحسبان احتياجات مختلف الفئات، وفي مقدمتهم الأشخاص ذوو الإعاقة، بما يضمن حصولهم على حقوقهم المتصلة بالإعاقة ويعزز الخدمات المقدمة لهم، مشيرةً إلى أن مراكز الرعاية تقدم برامج التأهيل والتدريب للأشخاص ذوي اضطراب التوحد بوسائل تتناسب مع قدراتهم واستعداداتهم الفردية، وتقدم برامج الإرشاد الأسري لهم ولأسرهم، إضافة إلى خدمات التيسير المقدمة لتمكينهم من العمل عبر برنامج “توافق” الخاص بتوظيفهم.

من جانبها، أوضحت الأمين العام للجمعية أريج المعلم لـ”واس” أن برامج الجمعية تُبنى على احتياجات الأسرة، وتتيح الفرصة لتبادل الخبرات وتعزز من مقاومتهم للتحديات التي تواجههم مع أبنائهم من ذوي اضطراب التوحد، مضيفةً أن البرنامج يجمع به الأسر والمختصين والمسؤولين لمناقشة موضوعات دقيقة تهم ذوي التوحد وأسرهم، حيث يهدف إلى بناء رابطة قوية بين أسر التوحد والمختصين لتبادل المعلومات حول التوحد والبحوث والدراسات المقدمة حوله، ورفع الوعي المجتمعي، ودعم الأسر نفسيًا واجتماعيًا وتوفير جميع المعلومات بطريقة سهلة وبسيطة.